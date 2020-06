Enrique Solanes, vecino de Cabrillas manda esta emotiva carta de agradecimiento:

“Todo un silencio, pero qué eficacia, qué nivel médico y qué profesional se ve en los hospitales Clínico y Virgen de la Vega de Salamanca.

Me llamo Enrique Solanes, ingeniero químico nacido en la imperial Tarraco hace muchos años. Vivo en Cabrillas, pueblo de mi esposa y de gente maravillosa.

En una prueba rutinaria de colonoscopia pedida por la doctora Charo Vaquero, coordinadora del centro médico de La Fuente de San Esteban, me detectaron tumor en el tercio inferior rectal. Muy bien aconsejado por ella, me envió rápidamente como profesional y con una base científica muy fuera de lo normal al Hospital Clínico.

Allí, los oncólogos y los médicos cirujanos, doctores Blanco y Díaz Maag, me aconsejaron que me operara no sin antes pasar por la radioterapia y quimio. Por cierto, el servicio de radio, minucioso y extremadamente eficaz con unos profesionales a la altura máxima.

Hace diez días de la operación. Muy bien, seis horas en el quirófano y todo lo dejaron muy limpio. Sobradamente sé que a todos los pacientes se les trata así, pero este ha sido mi caso y lo he vivido yo.

No terminaría de dar alabanzas a esta médica y médicos que tanto científicamente como humanamente y hicieron por mi. Si en algo puedo ayudar en algún paciente estoy a su disposición y procuraré darles humanidad como la que he recibido yo. Gracias por todo”.