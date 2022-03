El actor José Luis Gómez: “Mi relación con Salamanca es entrañable”

José Luis Gómez (Huelva, 1940) ha traído al Teatro Liceo de Salamanca los días 4 y 5 de marzo “Mío Cid”, con un trabajo inusitado de juglaría.

–Mantiene una gran vinculación con Salamanca.

–Tengo una vinculación muy intensa. Es una ciudad a la que he ido en varias ocasiones. Y he estado varias veces en el Paraninfo de la Universidad como Unamuno con el discurso de “Vencer no es convencer”. Mi relación con Salamanca es entrañable.

–¿En la ciudad tiene algún recorrido predilecto?

–Voy a la Catedral. No dejo de ir y hacer mi circunvalación. En la Edad Media los peregrinos circunvalaban nueve veces de derecha a izquierda las catedrales para terminar en la nave central enfrente del sagrario. Y ese es un ritual que hago en las iglesias que me encuentro en las ciudades. Lo he hecho hace poco en Zamora.

– Su “Mío Cid” es en castellano medieval.

–No se había hecho nunca en castellano medieval. “Mío Cid” es el primer documento de la lengua castellana española. No se sabe a ciencia cierta quién fue su autor. Se habla de Per Abbat, pero los estudiosos se debaten entre un hombre de gran formación intelectual o un juglar casi analfabeto (algo que da un poco de risa por su despliegue de talento). Este país no tiene patrimonio más grande que el de la propia lengua. El lenguaje del “Mío Cid” y el “Mío Cid” es un mito fundacional español. Y es un mito fundacional de las dos Castillas, de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. “Mío Cid” viajará a América, China, India y a Europa porque es prototeatro. Es teatro puro. El antecedente del teatro es la juglaría y “Mío Cid” es un ejercicio de juglaría para el siglo XXI.

–¿Al espectador le cuesta seguir la función?

–A mí me ha costado seis meses de mi vida hacerme con el texto como lectura y ponerlo en escena, otros dos meses. El espectador, al inicio, está perplejo ante una lengua que se parece muchísimo a la nuestra, pero que es radicalmente distinta porque la asociación de vocales y consonantes del castellano medieval es muy diferente al castellano contemporáneo. Pero termina entendiéndolo, gozándolo. Y viendo lo que se le va narrando. Uno de los maestros de mi oficio decía: “No hablen para que el público oiga, sino para que el público vea”.

–Algún partido político se ha apropiado del Cid.

–El Cid, que describe España como diversa, trabajó para unirla. Y el público termina viendo que en el momento de la Reconquista se iba haciendo también nuestra lengua. Y eso es de una emoción muy profunda.

–Hay un grito de batalla en el equipo de “Mío Cid”.

–Ese grito de batalla es: “Como somos mayoría, lo queremos de Almería”. Y alude a una polémica que hubo hace años en Barcelona, cuando tenían que designar un nuevo obispo. El catalanismo defendía que fuera un obispo catalán. Pero empezaron a aparecer pintadas en la ciudad, que decían: “Como somos mayoría, lo queremos de Almería”. Aunque no es más que un grito de batalla. Yo soy andaluz de Huelva, pero no me siento andalucista; me siento español.

–En su quehacer interpretativo ha tenido una preocupación y una reflexión sobre España.

–Cuando volví a España en 1970, después de casi 12 años de estancia en Alemania de formación y de hacerme con una nueva lengua, regresé porque amo mi país. No volví porque me fuera mal ni quisiera hacer una carrera. Quería aportar algo a mi país, contribuir a un teatro mejor con el uso exquisito de la lengua en el escenario, y creo que con el Teatro de La Abadía lo he hecho. Y como amo mi país, me interesa su historia, lo que ha ocurrido, y soy un defensor de la memoria democrática.

–Primero fue a Francia a estudiar hostelería.

–Primero fui a Francia y luego a Alemania. Yo tenía una pequeña afición por el teatro. Mi padre me había aconsejado que me dedicara a la hostelería y fui de la primera promoción de directores de la Escuela Nacional Superior de Hostelería de Madrid. En aquel momento se hacían pequeñas estancias de varios meses en otros países para seguir formándose y aprender lenguas. Estando en Fráncfort me eché un amigo alemán para aprender la legua. Ese buen hombre me empezó a llevar a los teatros. Me di cuenta del panorama del teatro en Alemania, que es el más importante del mundo con 180 teatros con repertorio y elenco fijo. Vi dos grandes espectáculos de Erwin Piscator y me quedé tan asombrado y conmovido que decidí quedarme a estudiar teatro en Alemania, una idea absolutamente loca.

–Su padre le había comprado un hotel en Huelva, pero le asaltó la vocación de ser intérprete.

–Mi buen padre, cuando le dije que había decidido quedarme en Alemania y estudiar teatro, me dijo: “Me parece una barbaridad; te desaconsejo que lo hagas”. Se quedó un momento en silencio y añadió: “Pero si van malas, aquí me tienes”. Y por fortuna no fueron malas y cuando en 1975 recibí el Premio de Cannes a la Mejor Interpretación, mi padre me dijo: “Hiciste bien, hijo; hiciste bien”.

–El teatro le ha ofrecido la posibilidad de dar lo mejor de sí mismo.

–Sin duda. Y tengo una enorme gratitud por ello.

–No es mal cocinero.

–Me gusta mucho cocinar.

–Y hace la compra.

–Acabo de comprar pescado. Me gusta mucho el pescado azul. He comprado una trucha que haré a la navarra, es decir, abierta con un poco de jamón y ajo dentro. Y he comprado unos boquerones, que revolveré con un poquito de harina para hacerlos al horno a 150 grados.