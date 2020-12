El 95% de los usuarios de las siete primeras residencias se vacunarán este miércoles

Este martes llegaron a la capital las 2.925 vacunas que hoy darán el pistoletazo de salida a la campaña de inmunización contra el coronavirus en Salamanca. Comenzará a partir de las 9:00 horas a la vez en siete residencias de la provincia y de la capital, en concreto en San Rafael, La Vega y Montevideo en la ciudad, así como Colisee en Santa Marta, Residencial Beleña, Arapiles y la residencia mixta de Ciudad Rodrigo.

En ellas más del 95% de los usuarios ha mostrado su intención de vacunarse, así como más del 90% de los trabajadores a excepción de los de uno de los centros, en el que por ahora solo han dado ese paso el 60% “porque se muestran un poco reticentes”, según su director.

Los responsables de las residencias han confirmado a este periódico que los mayores que no se inyectarán son casos “excepcionales”, no porque sean negacionistas, sino porque presentan factores de riesgo que no hacen recomendable la vacunación por ahora. En el caso de los trabajadores, a excepción de una de las residencias, no se vacunarán los que se encuentran en situaciones en las que aún no se han estudiado los efectos secundarios del suero, como embarazadas y madres que aún dan el pecho a sus bebés, entre otros casos. El inicio de esta fase histórica contra el coronavirus se ejecutará gracias a la llegada de la primera remesa de vacunas, que a partir de ahora tendrá carácter semanal. Aunque la caja con los viales se esperaba las 11:00 horas, no fue hasta las 13:30 cuando una furgoneta de transporte paró junto al acceso principal del centro de salud de San Juan, en la avenida de Portugal, para descargar la caja protegida por agentes de la Policía Nacional, un contenedor con tres bandejas que incluían los 585 viales de los que se podrán obtener las 2.925 primeras vacunas salmantinas, ya que cada vial contiene cinco dosis.

La expectación entre los viandantes era máxima, conscientes del hito que supone el inicio de la campaña de vacunación en una provincia tan azotada por el coronavirus, con un importante porcentaje de población envejecida y en la que desde el 15 de marzo han perdido la vida 1.263 personas por el virus, entre fallecidos en domicilios, en residencias y en el Complejo Hospitalario, según los datos de la Consejería de Sanidad. Además, hasta ayer ha afectado a 18.756 personas.