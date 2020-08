El 80% de los negocios de ocio nocturno de Salamanca se aferra a la apertura de terrazas para mantener el negocio abierto, mientras el resto ha decidido cerrar debido a que su número de mesas es tan reducido que impide la viabilidad del local. Los establecimientos que tenían autorización de terraza las han abierto esta semana, sin dejar pasar a los clientes al interior interpretando que la orden del pasado domingo imponía el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas solo dentro del establecimiento.

Este sábado entró en vigor el nuevo Plan de Medidas de Prevención y Control del coronavirus por el que la Junta ratifica la apertura de terrazas en el ocio nocturno, aunque para ellos no es suficiente. Se trata de un sector integrado en Salamanca por 80 negocios en los que trabajan cerca de 400 personas, profesionales que consideran un sinsentido que no puedan acoger clientes en el interior mientras los bares sí lo hacen, a pesar de que todos cierran a la misma hora. “Hay locales con entre cuatro y ocho mesas de terraza que al cerrar a la una de la madrugada no son viables”, destaca Pedro San Ricardo, empresario de ocio nocturno.

Añade que al sector se le presentará otro problema cuando llegue la lluvia y el frío y la gente no pueda acceder al establecimiento. “Que expliquen la diferencia entre una cafetería y el ocio nocturno si no tenemos pista de baile, ni música y cerramos a la misma hora. Por qué esa discriminación”, lamenta.