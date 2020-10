El 40% de los pacientes de Urgencias podrían resolver sus procesos en Atención Primaria

La media de atenciones en el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial de Salamanca no se ha incrementado en las últimas semanas, a pesar de la incidencia de la segunda ola de coronavirus. Según fuentes del propio servicio, la tendencia de la semana pasada fue incluso a la baja. Así, si del 5 al 11 de octubre recibieron a 1.963 pacientes, en la del 12 al 18 —la última de la que se han ofrecido datos— la cifra cayó a 1.779. Lo que sí ha cambiado ha sido la proporción de enfermos que acuden con coronavirus. Si en el primer periodo fueron 266, en el segundo la cifra se elevó a 294. Se trata de pacientes que llegan a duplicar el trabajo de los sanitarios debido al rígido protocolo para evitar contagios, desde el refuerzo de las protecciones que deben llevar los profesionales a las tareas de aislamiento y desinfección de las estancias cuando se realizan pruebas. Durante los últimos días el promedio de pacientes atendidos en el servicio se ha mantenido en una media de 280 con un nivel de ingresos del 17%.

Llama la atención el dato de enfermos que llegan con patologías no urgentes, no COVID, los que podrían ser recibidos en los centros de salud. Según las mismas fuentes, el 40% de los que acuden no padecen procesos urgentes. Se trata de personas que llegan por desconocimiento del sistema sanitario y, en su mayoría, por las dificultades que encuentra la población para acceder a Atención Primaria debido al bloqueo de las líneas telefónicas para solicitar cita o porque algunos facultativos tienen sus agendas tan llenas que citan para siete días más tarde, por lo que los enfermos optan por acudir a Urgencias.

En una jornada, los urgenciólogos reciben a más de una veintena de personas con coronavirus, de los que casi la totalidad necesitan ingreso. De abrir el Punto de Atención Continuada para Patologías Respiratorias que pretende la Junta, estos enfermos dejarían de ser tratados en el Hospital. Por último, llama la atención la caída de procesos en Urgencias Pediátricas, que reciben de media a entre 15 y 20 niños, menos que en años anteriores.