Ejercicio físico en tiempos de COVID

Aunque desde la OMS se insta a la población a moverse diariamente de forma segura y creativa, en nuestro entorno se ha restringido el acceso a las actividades que con base en el movimiento fomentan la salud. Durante las fases más críticas de esta pandemia, la administración pública decidió interrumpir la práctica físico-deportiva formal de carácter popular y recreativo, así como el deporte en edad escolar. Así, hemos asistido a la prohibición de acudir a los centros de fitnes y a las academias de formación deportiva; se han suspendido las competiciones de carácter amateur, tanto en adultos como en categorías de base; los programas de deporte escolar se han interrumpido, por ser considerados una actividad no esencial. Esta situación ha afectado de forma directa a los profesionales del deporte, quienes no han podido realizar una labor con alto valor social. De estas decisiones parece desprenderse que la estructura donde se desarrolla el deporte no es segura, y deja al descubierto una consideración ficticia del deporte y sus resultados. Sin embargo, tal y como relata el Manifiesto publicado por el COLEF de Castilla y León, a partir del informe nº 240, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, los casos de COVID-19 acumulados en “actividades deportivas” representan el 0,34% del total de contagios. Aunque lo más fácil ha sido poner el cartel de “cerrado por virus”, pensamos que hubiera sido una gran oportunidad para actualizar un sistema carente de la suficiente robustez. Este refuerzo del sistema deportivo para hacer frente al COVID-19 debería haberse asentado en tres pilares fundamentales: 1) mejora de instalaciones y recursos; 2) mayor implicación de profesionales de las ciencias del entrenamiento; 3) información a la población sobre las ventajas de la vida activa y los hábitos saludables como forma de prevenir enfermedades. Por otra parte, hemos echado en falta recurrir a la opinión del experto. En este sentido, desde diferentes asociaciones se ha reclamado la elaboración de protocolos de acción realizados por expertos, que guíen la práctica deportiva en situación de crisis sanitarias. Profesionales sanitarios como el Dr. Miguel Marcos o la Dra. Amparo López Bernús (por citar algunos profesionales de nuestro entorno cercano), que tan pedagógica labor están haciendo en torno a la comprensión de la pandemia y los procesos preventivos asociados, podrían haber colaborado junto a otros especialistas de las ciencias del deporte, para conseguir medidas intermedias que mantuviesen activo el valor de la práctica físico-deportiva aún en tiempos de riesgo.

Aunque desde la OMS se insta a la población a moverse diariamente de forma segura, en nuestro entorno se ha restringido el acceso a las actividades que con base en el movimiento, fomentan la salud

Durante las diferentes fases del estado de alarma, el cierre de los centros de fitness y entrenamiento personal, así como la interrupción de la actividad en clubes y asociaciones deportivas, intentó aliviarse con el fomento del ejercicio “en casa”. Pero debemos tener presente que no todo vale, y que el ejercicio físico por sí mismo tiene unos efectos neutrales. Quiere decir esto que la incidencia de estas actividades en la salud solo ocurre cuando la intervención es diseñada y aplicada por profesionales cualificados. Por lo tanto, tal como si fuera una “automedicación”, la copia de modelos sin seguir un plan adaptado, la práctica deportiva no supervisada, en definitiva, el auto-entrenamiento, desvirtúa la esencia del ejercicio físico, convirtiéndolo en una práctica de riesgo, sin resultados. En la época que vivimos, con las condiciones actuales, el ejercicio físico tiene que seguir ocupando un lugar en nuestra rutina diaria, confiando en preparadores físicos y educadores físico-deportivos para realizar su labor de prescripción. Esta práctica mejorará la condición física de quien la práctica, lo que permitirá hacer frente al virus que nos azota, puesto que: (1) el incremento en la aptitud condicional puede disminuir el riesgo de infección e incluso reducir la probabilidad de hospitalización por COVID-19; (2) si las características de los hospitalizados por COVID-19 en España se vinculan con patologías como la hipertensión, obesidad, diabetes, el ejercicio físico como difusor de estas enfermedades podría, de forma indirecta, disminuir los factores de riesgo que determinan en parte la severidad del virus; (3) estudios recientes han sugerido que aquellos que realicen práctica físico-deportiva regular, podrían tener una mejor respuesta inmunitaria ante la vacunación de COVID-19.

No queremos dejar sin mencionar la realidad que vive un grupo de población que se ha visto especialmente alterado por las restricciones en la actividad física. Nuestros niños y jóvenes se están viendo privados de la posibilidad de ejercitarse en su clubes y asociaciones deportivas, y en determinadas academias deportivas, quedando en la mayoría de los casos restringida la posibilidad de competir. Aunque se mantiene cierta normalidad en los niveles de alto rendimiento (deporte semi profesional y profesional), ¿qué sucede con el deporte base? Para solventar este problema, la administración confía en la práctica deportiva escolar como medida compensatoria, o más bien diríamos, como estrategia paliativa del sedentarismo. Esto es debido a que parece existir acuerdo entre los profesionales de la educación física en considerar que dos horas semanales no son suficientes para alcanzar la dosis necesaria que refuerza la condición física y la salud en los escolares. La OMS recomienda para los niños y adolescentes la realización de al menos 60 minutos diarios de actividad moderada a vigorosa, incluyendo estímulos de resistencia y fuerza, por lo que para alcanzar estos estándares, la educación física debe ser complementada por actividades fuera del entorno escolar. Por esta razón las actividades deportivas en clubes juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. En estos programas de formación a través del deporte los niños mejoran su condición orgánica, se socializan y refuerzan valores de comportamiento, todos ellos claves para la vida adulta. Creemos que todos estos aspectos podrían ayudar a enfrentar mejor la situación que en estos momentos atravesamos como consecuencia del virus. Sin embargo, en tiempos de pandemia la práctica deportiva en edad escolar se ha entendido como un problema, y no como parte de la solución. Las restricciones aplicadas al deporte formativo no han hecho más que sacar a la luz la fragilidad de un sistema precario y no profesionalizado, que todo el mundo acepta como necesario, pero que nadie parece interesado en actualizar. La estructura del deporte formativo en la actualidad permite el intrusismo y no está tutelado en la mayor parte de los casos por profesionales de las ciencias del deporte. Estamos convencidos de que estos profesionales, con los recursos materiales suficientes a su alcance, habrían permitido dar normalidad a la práctica deportiva de nuestros niños y jóvenes, aún en tiempos de tanta incertidumbre como los que vivimos.