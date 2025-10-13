Ejercicio adaptado, entrenadores expertos y clases que cuidan de ti

Una de las clases dirigidas en las instalaciones del Sport Club Fontana, ubicado en Santa Marta de Tormes.

EÑE Santa Marta de Tormes Lunes, 13 de octubre 2025, 05:00 Compartir

En un momento donde el bienestar se ha convertido en una prioridad, Sport Club Fontana se posiciona como un espacio de referencia gracias a su enfoque en clases dirigidas y entrenamientos personales. Con una media de 500 personas al día, el centro combina cercanía, tecnología de última generación y atención profesional para ofrecer una experiencia de salud integral.

Las clases dirigidas, en grupos reducidos de entre 15 y 24 personas, son el verdadero motor del club. Están diseñadas para adaptarse a todas las edades y niveles, desde personas mayores que buscan movilidad y calidad de vida, hasta quienes persiguen retos de alta intensidad. La oferta abarca desde disciplinas terapéuticas como pilates, yoga, movilidad articular o espalda sana, hasta clases más activas como zumba, dance, TRX, body combat o body pump.

Además, se incorporan entrenamientos de última tendencia como el airox hybrid y el cross training, ideales para quienes buscan sesiones de alta intensidad que combinan fuerza, cardio y funcionalidad. Todo se realiza bajo la supervisión de instructores especializados que garantizan un entrenamiento seguro y eficaz.

La atención personalizada se extiende a los entrenamientos personales, que permiten trabajar objetivos específicos con un seguimiento profesional constante. Esta orientación individualizada se complementa con servicios de nutricionista y fisioterapeuta, creando un entorno completo donde el bienestar se aborda desde todas sus dimensiones.

Las instalaciones, distribuidas en casi 2.000 metros cuadrados y repartidas en dos plantas, están pensadas para optimizar cada entrenamiento. Cuenta con zona de fuerza equipada con maquinaria Technogym, área funcional, espacio para sacos, ciclo indoor y máquinas que elevan el rendimiento deportivo a un nuevo nivel.

El descanso y la recuperación también tienen su lugar. El centro dispone de zona de spa con sauna y baño turco, perfectos para relajar el cuerpo después del esfuerzo físico. Además, se realizan valoraciones corporales con tecnología inbody para planificar el entrenamiento y la nutrición con mayor precisión.

Con horarios amplios de lunes a domingo y promociones personalizadas, Sport Club Fontana se presenta como un espacio que va más allá del entrenamiento tradicional.

Sport Club Fontana

C/ Nápoles, 28. Urbanización La Fontana, 37900, Santa Marta de Tormes

923331407 / 606589354

www.sportclubfontana.com