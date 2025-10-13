Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una de las clases dirigidas en las instalaciones del Sport Club Fontana, ubicado en Santa Marta de Tormes. OBES
CONTENIDO PATROCINADO

Ejercicio adaptado, entrenadores expertos y clases que cuidan de ti

En Sport Club Fontana, cada sesión está diseñada para potenciar tu bienestar físico y mental, con atención personalizada, tecnología de vanguardia y un entorno que promueve hábitos de vida saludables y sostenibles

EÑE

Santa Marta de Tormes

Lunes, 13 de octubre 2025, 05:00

En un momento donde el bienestar se ha convertido en una prioridad, Sport Club Fontana se posiciona como un espacio de referencia gracias a su enfoque en clases dirigidas y entrenamientos personales. Con una media de 500 personas al día, el centro combina cercanía, tecnología de última generación y atención profesional para ofrecer una experiencia de salud integral.

Las clases dirigidas, en grupos reducidos de entre 15 y 24 personas, son el verdadero motor del club. Están diseñadas para adaptarse a todas las edades y niveles, desde personas mayores que buscan movilidad y calidad de vida, hasta quienes persiguen retos de alta intensidad. La oferta abarca desde disciplinas terapéuticas como pilates, yoga, movilidad articular o espalda sana, hasta clases más activas como zumba, dance, TRX, body combat o body pump.

Además, se incorporan entrenamientos de última tendencia como el airox hybrid y el cross training, ideales para quienes buscan sesiones de alta intensidad que combinan fuerza, cardio y funcionalidad. Todo se realiza bajo la supervisión de instructores especializados que garantizan un entrenamiento seguro y eficaz.

La atención personalizada se extiende a los entrenamientos personales, que permiten trabajar objetivos específicos con un seguimiento profesional constante. Esta orientación individualizada se complementa con servicios de nutricionista y fisioterapeuta, creando un entorno completo donde el bienestar se aborda desde todas sus dimensiones.

Las instalaciones, distribuidas en casi 2.000 metros cuadrados y repartidas en dos plantas, están pensadas para optimizar cada entrenamiento. Cuenta con zona de fuerza equipada con maquinaria Technogym, área funcional, espacio para sacos, ciclo indoor y máquinas que elevan el rendimiento deportivo a un nuevo nivel.

El descanso y la recuperación también tienen su lugar. El centro dispone de zona de spa con sauna y baño turco, perfectos para relajar el cuerpo después del esfuerzo físico. Además, se realizan valoraciones corporales con tecnología inbody para planificar el entrenamiento y la nutrición con mayor precisión.

Con horarios amplios de lunes a domingo y promociones personalizadas, Sport Club Fontana se presenta como un espacio que va más allá del entrenamiento tradicional.

Sport Club Fontana

C/ Nápoles, 28. Urbanización La Fontana, 37900, Santa Marta de Tormes

923331407 / 606589354

www.sportclubfontana.com

