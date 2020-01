Educación estudiará la propuesta del Procurador del Común sobre el uso de móviles en las aulas

La Consejería de Educación estudiará la propuesta del Procurador del Común para regular el uso de móviles y otros dispositivos inteligentes en los centros escolares. El departamento que dirige Rocío Lucas afirma que analizará la recomendación de la institución autonómica, que reclama elaborar una norma que clarifique la utilización de las nuevas tecnologías en el aula, cuestión que ahora queda en manos de cada centro escolar en Castilla y León. Por ahora, solo Castilla-La Mancha hace mención a su uso en su normativa, mientras que Madrid ha anunciado que lo hará en próximas fechas.

El estudio de la solicitud, eso sí, no será inminente. La Consejería afirma que la resolución del Procurador entró hace solo unos días, por lo que la “estudiará a su debido tiempo”. Recuerda, además, que no se trata de un asunto urgente porque, afirma, no hay problemas en general en la mayoría de los centros educativos de la Comunidad. De hecho, son los propios equipos directivos de los colegios y, especialmente, de los institutos, los que fijan las normas sobre su uso, ya que cuentan con autonomía para hacerlo.

Sobre este aspecto, Educación considera que su gestión hasta el momento es correcta. En la mayoría de los centros de Salamanca el uso del móvil en las aulas está prohibido. De acuerdo al reglamento interno, solo se puede hacer uso de ellos para uso educativo. Restricciones tajantes para evitar casos en los que los escolares graben vídeos o audios de profesores o de sus compañeros sin que estos se den cuenta o que atenten contra su honor o intimidad. Cuando sucede alguna cuestión de este tipo, el proceder habitual es la retirada del terminal al alumno y convocar a sus padres.

La propuesta que va a estudiar la Consejería de Educación fue realizada por el Procurador del Común, Tomás Quintana, hace unos días. En el texto, reclama a la Administración que abra el debate sobre la creación de una normativa que regule el uso de los dispositivos móviles en los centros educativos de Castilla y León. La solicitud fue consecuencia de una actuación iniciada de oficio por el Procurador tras conocer la problemática existente en algunos colegios e institutos provocada por el uso que hacen los alumnos de móviles y equipos electrónicos similares, como relojes interconectados con móviles. También intervino a raíz de la demanda de una parte del sector docente, que pide que se elaboren unos criterios que sirvan para armonizar en el conjunto de la Comunidad una respuesta al problema.

Castilla-La Mancha es por ahora la única comunidad que ha regulado el uso de los móviles, con una norma aprobada en 2014. Recientemente Madrid ha indicado que también aprobará una serie de directrices de rango autonómico.