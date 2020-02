Educación analiza ampliar el transporte escolar gratuito a alumnos de estudios postobligatorios

Se beneficiarían estudiantes de Bachillerato, FP o Enseñanzas Artísticas de poblaciones del medio rural

La propia Consejería reconoce que, aunque hay un gran número de alumnos de estudios postobligatorios que utilizan las rutas de transporte de los niveles obligatorios, no se cubren todas las situaciones, puesto que se quedan fuera los estudiantes que residen en localidades por las que no pasa el transporte, al tratarse de municipios en los que no existen alumnos de niveles obligatorios, o los que no logran plaza por estar cubiertas todas.

En la actualidad, para los casos en los que los alumnos deben utilizar sus propios medios para acudir al centro en el que están matriculados fuera de su municipio, la Junta convoca anualmente una convocatoria de ayudas que divide en dos tipos de percepciones. Por un lado, una cuantía variable de entre 200 y 450 euros en función de los ingresos de la familia, mientras que hay otra de 1.500 euros pensada para los alumnos que deban residir fuera de su domicilio por razón de estudios. La subvención de este curso está pendiente de resolución.