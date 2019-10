Educación abre bolsas de empleo en 18 especialidades de profesores

La Consejería de Educación ha iniciado un proceso para configurar bolsas de empleo de 18 especialidades de Secundaria y otras Enseñanzas Medias debido a que el número actual de interinos en estas materias es insuficiente o inexistente para suplir las bajas de docentes. Las bolsas permitirán la entrada de personas que no han aprobado oposiciones o que ni siquiera se han presentado. La Junta quiere asegurar de esta forma que haya suficientes suplentes para que no se den problemas de alumnos que no tienen profesor en caso de que se produzca algún imprevisto con el titular.

Los problemas este curso en comparación con el anterior han aumentado de manera exponencial. En el 2018/2019 la Consejería de Educación únicamente tuvo que recurrir a esta medida para suplir plazas en los conservatorios de música. Hay que recordar que el año pasado hubo oposiciones de profesor, hecho que permite que las listas de interinos engorden con nuevos integrantes. Sin embargo, en el actual, la convocatoria de oposiciones fue para el cuerpo de maestros, por lo que las listas de interinidades de profesores no ha crecido —de hecho ha menguado porque algunos se han ido a otras comunidades—, a la vez que han aumentado las vacantes a cubrir en el inicio del curso debido a las jubilaciones registradas a lo largo del último año.

La situación ha provocado que en esas 18 especialidades de profesores no haya interinos o muy pocos, además de que no todos están dispuestos a trabajar en algunas provincias. De hecho, de las 18 especialidades para las que se convocan bolsas de empleo, en 12 de ellas no hay candidatos ya para cubrir bajas en Salamanca. Se trata de Latín, Música con acreditación lingüística, Análisis y química industrial, Sistemas electrónicos, Sistemas electrotécnicos y automáticos, Equipos electrónicos, Fabricación e instalación de carpintería y mueble, Mecanizado y mantenimiento de vehículos, Patronaje y confección, Soldadura y Chino. También existen problemas en Informática, Organización y procesos de mantenimiento de vehículos, Instalaciones electrotécnicas, Sistemas y aplicaciones informáticas, Técnicas y procedimientos de imagen y sonido y Fotografía.