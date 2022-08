Eduardo Inestal, guitarrista salmantino: “Con mi libro intentaré llenar el vacío de la pedagogía de guitarra”

El guitarrista salmantino Eduardo Inestal se ha alzado este año con siete premios en concursos internacionales, cuatro como solista y tres como director junto a la orquesta de guitarras de la Universidad de Robert Shumann de Düsseldorf (Alemania). El artista, de cuarenta años, comenzó su formación en guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y, pronto, viajó a Alemania para continuar sus estudios. En 2006, gracias a la beca-concurso de Fundación GACETA, Inestal pudo continuar sus estudios en el país germano y, tras aprobar el título universitario Konzertexamen (el más importante al que un músico puede optar en Alemania), decidió opositar al Conservatorio Clara Schumann de Düsseldorf, lugar donde ya lleva varios años dando clase. Además de su actividad lectiva, según cuenta él mismo, se encuentra inmerso en varios proyectos para desarrollar a lo largo de este año y el siguiente.

–Se ha alzado ganador de siete concursos internacionales este año, ¿cómo ha hecho esto posible y cuál destaca entre todos ellos?

–Todo empezó con la pandemia. Al cancelar los eventos culturales, los concursos online fueron una manera de motivarse a uno mismo y también a los alumnos. Yo hacía 10 años que no participaba en concursos, pero lo vi como una manera de mantenerme activo. Como todos han sido desde casa, he evitado la tarea de tener que desplazarme y, además, es mucho más sencillo a través de grabaciones. En cuanto al concurso que destaco, puede ser el ruso ‘Nihzy Novgorod’. En el certamen participamos más de 200 guitarristas de más de 40 países. Este concurso se hizo antes de la guerra y lleva celebrándose desde años atrás, pero ahora ya nadie quiere ir. Otros muchos han surgido a raíz de la pandemia y, al ser online y ser más fácil, cuentan con muchos más participantes. Se mantendrán otros años seguro.

–¿Qué es lo que más mantiene de su época de formación en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca?

–Lo más importante de esa época fue el amor y el cariño que mis profesores tuvieron conmigo y con la guitarra. Y es algo que intento transmitir ahora a mis alumnos, crear esa complicidad entre el instrumento y el intérprete.

–Es profesor de guitarra en las Universidades de Robert Shumann y Anton Rubinstein de Düsseldorf, ¿qué le aporta esta labor de enseñar a un profesor que dedica también su vida a la actividad como concertista?

–Ahora mismo se mantiene una balanza 70-30 entre ser profesor y concertista. La enseñanza es algo que ocupa mucha parte de mi tiempo, pero nunca querré dejar los escenarios y seguir tocando. Me he formado para ser músico y tocar forma parte de mi vida, aunque es verdad que la enseñanza aporta unos ingresos fijos. Y bueno, no solo eso, la enseñanza es algo que me apasiona.

–¿Cuenta con nuevos proyectos para estos próximos años?

–Tengo tres cosillas pendientes. Una de ellas es para el año que viene. Se trata de la grabación de un CD con un cuarteto. Otro proyecto es un libro sobre pedagogía. Estoy escribiendo un libro dedicado a alumnos y guitarristas que se quieran dedicar a la enseñanza. El 99 por ciento de guitarristas nos vemos obligados a impartir clase para tener unos ingresos más fijos, pero no hay libros que expliquen la pedagogía de la guitarra, hay un vacío bastante grande ahí. El libro va a estar orientado en base a la experiencia de estos años.

–¿Tiene programado algún concierto en Salamanca?

–Estuve allí en mayo del año pasado tocando en el Liceo junto a Joaquín Clerch en el Ciclo de Música de Cámara organizado por el Ayuntamiento. Este año tengo programado un concierto en León con la Orquesta Sinfónica de allí, pero no sé si bajaré a Salamanca. Si vengo en Navidad y tengo oportunidad, tocaré para los chicos de Aspace, que son el público más agradecido. Además, algunos no pueden acercarse a teatros y yendo nosotros es la única manera que tienen para disfrutar de música en directo.