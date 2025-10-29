Drones que crean talento local El Centro Tormes+ impulsa la formación tecnológica con un nuevo curso de pilotaje de drones (FPV), donde los alumnos han aprendido a configurar y manejar estos pequeños dispositivos

El Centro Tormes+ ha acogido este miércoles la clausura del Curso de Pilotaje de Drones, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Salamanca dentro del programa Salamanca Tech.

Durante el acto, el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, ha hecho entrega de los diplomas a los participantes, destacando el compromiso municipal por fomentar la formación tecnológica y las competencias digitales entre la población subrayó: «La importancia de ofrecer formación práctica y accesible en sectores con gran proyección, como el del pilotaje de drones, donde se abren cada vez más oportunidades profesionales y creativas».

Además, aseguró que hay que estar muy atentos a los avances tecnológicos de la sociedad actual: «La tecnología avanza muy rápido, y desde el Ayuntamiento queremos que nadie se quede atrás. Los cursos de drones, impresión 3D o diseño digital son una oportunidad para aprender de manera práctica, en un entorno seguro y con profesionales de primer nivel», destacó Martínez.

El concejal añadió que este tipo de iniciativas:«Contribuyen a generar talento local y a abrir nuevas posibilidades laborales en sectores como el audiovisual, la ingeniería o la creación digital».

El curso, de carácter práctico, ha permitido a los alumnos aprender a montar, configurar y pilotar drones FPV, aeronaves de primera persona que ofrecen múltiples aplicaciones en el ámbito audiovisual, deportivo y profesional.

El profesor Santiago Gauss Sánchez explicó que este tipo de drones: «No son los típicos drones de usuario; ofrecen posibilidades enormes en el ámbito audiovisual y deportivo». Una de las características de este modelo es la conducción: «Se manejan en primera persona, con gafas que transmiten la imagen en tiempo real. Esto permite realizar movimientos muy precisos y espectaculares, lo que los hace ideales para grabaciones audiovisuales, deportes de motor, paisajismo o incluso publicidad», detalló el instructor.

El profesor señaló que «hay una gran demanda de pilotos especializados, especialmente en rodajes de cine, televisión o eventos deportivos, donde los drones FPV ofrecen planos imposibles con otras cámaras».

Entre los participantes, Gemma Martín Rodríguez, artista digital especializada en 3D, destacó el valor formativo de la experiencia: «Me interesa mucho el mundo del audiovisual y la fotogrametría; manejar drones puede servirme mucho como artista digital 3D que soy».

Además, aseguró que le había resultado muy útil para su trabajo: «El curso me ha parecido fantástico porque combina la parte técnica con la práctica, y abre nuevas oportunidades profesionales». «Los drones permiten ampliar la mirada del arte digital, explorar nuevas formas de crear y capturar imágenes que luego puedo integrar en mis proyectos de animación o modelado 3D».

