Dosis justas para garantizar la segunda vacuna en Salamanca

Todas las vacunas que Salamanca recibió este lunes ya están comprometidas para administrar la segunda dosis en residencias de ancianos, por lo que apenas se podrá avanzar o añadir a nuevas personas a este proceso de vacunación. Si acaso, con las 500 dosis que han llegado de Moderna y que se destinarán en su totalidad para el personal del Hospital de Salamanca.

No pilla por sorpresa, porque ya lo avanzó la consejera la pasada semana —“No se va a paralizar, pero se va a ralentizar el proceso”—, pero no deja de ser frustrante que la escasez de dosis no permita a la sanidad salmantina vacunar a la velocidad para la que estaría capacitada.

La Junta confirmó que Pfizer ha mantenido esta semana la misma cantidad de dosis que la anterior: 28.080 para toda la Comunidad y 4.680 para el caso concreto de Salamanca.

Según los datos que ha ido publicando la Consejería, esta semana hay que administrar la segunda dosis a un total de 5.121 personas en Salamanca. La mayoría son población de residencias de ancianos, aunque también los primeros urgenciólogos que se vacunaron el 15 de enero.

Es decir, se agotarán todas las unidades que llegaron este lunes y, además, habrá que tirar de las que se fueron reservando en los días anteriores: en torno a 1.100.

Una de las novedades, aunque casi simbólica, de esta semana es que se incluye en el envío un total de 370 viales de la vacuna de Moderna, que suponen un total de 3.700 dosis (10 por vial) de las 52.000 que se han distribuido por toda España.

El reparto de los 370 viales es el siguiente: Hospital de Ávila 30 viales; Burgos 30 viales; Aranda de Duero 10 viales; Miranda de Ebro 10; León 40 viales; El Bierzo 20 viales; Palencia 40; Salamanca 50; Segovia 50; Soria 10 viales; Clínico Universitario de Valladolid 40; Río Hortega 10; y Zamora 30.

Cuando se termine con las residencias se intentará alternar la segunda dosis de los sanitarios con el inicio de la vacunación de los grandes dependientes.