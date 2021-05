Dos padres salmantinos que podrán volver a abrazar a sus hijos gracias a la vacuna

Florentino entró en Proyecto Hombre en enero de 2020. Su adicción al alcohol y la cocaína había llegado a un punto de no retorno: su mujer le había echado de casa. “Estaba muy enganchado”, reconoce 16 meses después. A los pocos meses llegó la covid y una terapia con la particularidad de que incorporaba el confinamiento absoluto donde descubrió una nueva familia.

Junto a todos los miembros de la comunidad terapéutica (actualmente 33) serán vacunados con Janssen ya que requieren una sola dosis. “La vacuna sobre todo nos va a dar seguridad. Solo he podido salir dos veces en diciembre y el verano pasado”. No pudo abrazar a sus hijos en las visitas, pero su progresión hace que ya les vea más cerca. El presidente de Proyecto Hombre, Manuel Muiños, aclara que los reencuentros han sido “momentos importantes, pero también muy duros por la necesidad del abrazo y de tener que contenerse”, ya que dentro de la comunidad se ha llevado escrupulosamente todas las medidas de seguridad, así como las salidas —obligatorio PCR y aislamiento—.

Manuel es la segunda vez que está en Proyecto Hombre. Abre mentalmente la carta que le escribió su hijo de diez años y los ojos comienzan a brillar. “Estoy recordando a ese padre que quería ver”. Y llora. Se recompone. Recoge la lágrima con los dedos y se pone frente al espejo de la recaída de dos años que le hizo volver a ingresar en la comunidad hace cuatro meses. “Perdí el trabajo y mirar a la cara a mis hijos fue un detonante. ¿Cómo voy a transmitir una educación a mis hijos si no la tengo para mí mismo? Es muy difícil por no ser imposible”. Ya le han visto en la comunidad. “Sé que estás aquí por una buena causa”, recuerda sobre las palabras que le trasladaron en el primer reencuentro. “A juzgar por sus caras vieron a un padre diferente. Mi hijo mayor me escribió que era el padre que quería tener. El que veía ahora”, dice con la presión de los sentimientos apretando las cuerdas vocales.

En la segunda quincena de junio será vacunado con la primera y única dosis de Janssen, lo que supondrá “un alivio”, pero también “prudencia” tanto con el resto de los compañeros como para la sociedad. “No sabemos como acabará todo”. Manuel se encuentra inmerso en el proceso de reencontrarse consigo mismo.

Muiños señala que la vacunación será un motivo de “esperanza y alegría” para todos los residentes. “Hemos vivido mucha incertidumbre desde un confinamiento que empezamos el 11 de marzo en el que los días pasaban y pesaban”. El proceso será en el propio centro, ubicado en la carretera de Alba, como se espera hacer en el resto de colectivos. No obstante, ya ha habido varios usuarios que ya han recibido la vacunación por edad, aunque la mayoría son gente joven que aún no cumple con esos criterios.