Dos grandes amigos gracias al programa ‘Voluntas’

Compañía. Ocho letras que significan mucho para las personas. En el lado opuesto está la soledad, algo que puede ser muy cruel para la mayoría de la sociedad. Por ello, José Ignacio Sánchez y Mariano San Pedro se conocieron hace dos meses gracias al Programa de Voluntariado Municipal “VoluntaS” que tiene el Ayuntamiento de Salamanca, que quiere dar cabida a la ciudadanía que desee colaborar en diferentes ámbitos de participación en la ciudad de Salamanca.

Tienen la misma edad —78 años— y ambos congeniaron a la perfección desde el primer día que se vieron. El primero ejerce como voluntario y Mariano buscaba alguien que le ayudara en cosas tan simples como salir a dar un paseo. A él le cuesta caminar debido a una operación de vértebras que tuvo hace años pero durante la hora que pasa junto a José Ignacio se le olvidan todos sus problemas.

“Llevamos viéndonos durante dos meses y la verdad que los sábados los tengo marcados en rojo en el calendario. Son los días que quedamos, siempre a las 16:00 horas y es entonces cuando nos ponemos al día”, comenta Mariano San Pedro.

Hablan de todo, lo que surja, recorren las calles del barrio de San José charlando sobre diversos temas de actualidad. Les da igual que haga frío o calor. Si llueve no dudan en sacar los paraguas, pero el paseo no se cancela por nada del mundo. “Hemos salido todos los días que hemos quedado, hubo un momento que me costaba incluso dar un paso, pero también gracias a esto he mejorado en este aspecto y sobre todo en el mental. Yo me sentía solo y esta hora que estamos juntos es fundamental para mí porque al estar entretenido me ayuda mucho”, confirma San Pedro.

Él lleva desde el principio en el programa de “Voluntas” y además tiene el servicio de teleasistencia. “Yo ya iba buscando algo así, también realizo actividades en casa con otros monitores del programa para ejercitar la memoria por ejemplo”, asegura.

Por su parte, José Ignacio Sánchez forma parte de los 46 voluntarios que se encuentran ejerciendo estas labores de acompañamiento a personas mayores: “Me enteré de este programa gracias a unos carteles que había en una tienda donde yo compraba. Fue entonces cuando decidí que era una buena idea poder ayudar”. Él mismo se considera que había sido durante la mayoría de su vida “el egoísmo en persona” y por ello decidió “hacer algo bueno en la vida antes de acabarla”.

Ese pensamiento en la cabeza hizo que José Ignacio y Mariano se conocieran a principios de año y ya se hayan vuelto prácticamente inseparables. “Ojalá Mariano se lo pasara la mitad de bien que me lo paso yo con él todos los sábados. Esto ha sido todo un acierto, creo que es importante ayudar a personas que se encuentran solos porque a nosotros nos gustaría que lo hicieran”, asegura José Ignacio Sánchez que se encuentra muy satisfecho de la acción que está realizando en estos meses.