Casi dos décadas de 'expolio': más de un millón de documentos enviados a Cataluña

José Ángel Montero Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Desde su creación después de la Guerra Civil española con la documentación incautada durante la contienda, el Archivo de la Guerra Civil ha sido siempre un gran polo de controversia y de recelos, especialmente entre el bando perdedor. Después de años de tiras y aflojas, la situación adquiere nuevos tintes y se agrava en 2024 ante la insistencia y empecinamiento de la Generalidad de Cataluña de reclamar la devolución de toda la documentación que fue incautada en su territorio o vinculada con particulares y entidades catalanas.

Las demandas se multiplican y se hacen más insistentes cada día, y lo que era un debate cultural y patrimonial se transforma en toda una batalla política, que culmina en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se pliega a las exigencias y al chantaje de los independentistas y aprueba la Ley de Restitución a Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil. Los efectos son inmediatos. Solo dos meses después de la publicación de dicha normativa (17 de noviembre de 2005) se produce el primer envío de papeles del Archivo con dirección a Cataluña: madrugada del 19 de enero de 2006. Las presiones y denuncias de toda una ciudad como Salamanca —donde más de 50.000 personas se echaron a la calle para parar el desmantelamiento del Archivo— no surten ningún efecto. Tampoco los recursos de las diferentes administraciones. La puerta se había abierto y durante las dos siguientes décadas el goteo de salidas de documentos y objetos a Cataluña no para. Hasta diez envíos diferentes.

Si en el envío de 2005, con nocturnidad y sin previo aviso, salieron más de 500 cajas, tres años después (julio de 2008) tenía lugar la salida de la segunda remesa: 7 cajas retenidas en su día del primer envío, que se completa pocos meses después, diciembre, con el envío a Cataluña de 120 libros. Pero no conformes con estos tres envíos, la Generalidad sigue presionando y demanda más y más papeles. Es un no parar. Y es que lo peor está por llegar. Tanto es así, que en mayo de 2010, tras una reunión precipitada del Patronato, se da luz verde a la partida de 272 cajas con legajos y 589 libros. Y en diciembre de ese mismo año, sin luz ni taquígrafos, se produce el quinto envío a Cataluña: otras 549 cajas de documentos.

El trabajo de búsqueda y digitalización en el seno del Archivo es frenético. La comisión mixta entre Generalidad y Ministerio de Cultura, trabaja a marchas forzadas y sin vigilancia para identificar nuevos documentos vinculados con Cataluña. Y un nuevo frente se abre en esta disputa. El Gobierno del País Vasco se suma al baile con otras exigencias, que dan como resultado que en junio de 2011 salgan del Archivo 14 cajas reclamadas por el PNV. Y tan solo un mes después, julio de 2011, tendrá lugar el mayor envío (el séptimo) de documentos a Cataluña: 727 cajas.

La llegada del PP al Gobierno central paraliza el proceso de nuevas salidas, hasta que en diciembre de 2014, obligados a cumplir la Ley de Restitución, se retoman los envíos a Cataluña con la salida del que decían que iba a ser el último envío: 238 cajas y 350 libros. Pero nada más lejos de la realidad. Tras un parón de siete años, en abril de 2021 tiene lugar el noveno envío de documentos a Cataluña. En esta ocasión se trata de 26 fondos documentales de entidades, particulares y empresas con más de 20.000 imágenes digitales. Y, ahora sí, en julio de este mismo año se produce el último envío a Cataluña (que hace el número diez) con la salida de 2.800 documentos y una reproducción de 3.500 imágenes.

En total, más de un millón de documentos han salido en los últimos veinte años con destino a Cataluña, de los que 400.000 tenían que haber sido devueltos por no cumplir la ley.