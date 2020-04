Dos de los primeros médicos contagiados en Salamanca: "Hubo casos antes aunque no se diagnosticaran"

El COVID se extendió por la plantilla del centro de salud de Juan y Antonio sin que nadie se diese cuenta, hasta que les confirmaron que uno de los pacientes que habían enviado al Hospital era positivo. A partir de ahí empezaron los síntomas, el aislamiento y la pérdida de su coordinador, Fernando. "Durante nuestra enfermedad fue una constante observar qué ocurría con él. Todo fue mal desde el principio, nunca tuvimos un momento de esperanza", recuerda Juan. "Era nuestro coordinador y lo era porque desde el principio creímos en él. En las elecciones no hizo falta votar, se le eligió por aclamación", señala Antonio. "Nunca tuvo una mala cara, nunca un desprecio. Ha dejado en el centro y en cada uno de nosotros mucho hueco".

Juan reconoce que entre todos los compañeros contagiados ha sido el que más suerte ha tenido, solo décimas de fiebre. Aunque ya antes del estado de alarma estaban pendientes de posibles síntomas de COVID entre los pacientes, dice que nunca trató a alguno con sospechas. "Estoy convencido de que hubo casos antes aunque no se diagnosticaran". Tuvo fiebre, nunca más de 38,4, cansancio y alteración del gusto y del olfato. "Los primeros días estás con paracetamol, pero luego ya me encontré bien y fui haciendo cosas con el portátil en la habitación". Antonio adelgazó casi 6 kilos. "Tuve fiebre 10 días y no tenía ganas ni de comer". Dada la mala evolución de su compañero, pasó miedo la primera semana. "No es ninguna bobada, el miedo no te lo quita nadie".