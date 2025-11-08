Documentos del siglo XVIII acreditan la existencia de un pozo de nieve en San Vicente

Carlos Rincón Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

La pasada semana el alcalde de Salamanca dio a conocer el hallazgo de una construcción subterránea de estructura circular y de, al menos, cuatro metros de profundidad durante las excavaciones en el Cerro de San Vicente. Aunque todo apunta a que podría tratarse de un pozo de nieve, Carlos García Carbayo se mostró cauteloso e insistió en que es necesario excavar e investigar más para acreditar su uso. Sin embargo, documentación del siglo XVIII estudiada por la etnógrafa Rosa Lorenzo respalda la hipótesis de que en el entorno del desaparecido convento de San Vicente existía un nevero artificial.

Conforme a la información recogida en el protocolo notarial del siglo XVIII que se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca, «en la quentta del abasto de la nieve del año 1716» aparecían ingresos por la venta de nieve a los pozos del convento de Santo Domingo y a los de los colegios de San Vicente y de la Compañía de Jesús. Así, lo explica la etnógrafa que trabaja en este centro documental de la Diputación en un artículo sobre los pozos de nieve que publicó en la «Revista de Estudios» en 2006. «Existe documentación respecto al abasto de nieve, que llegaba desde Candelario, en el siglo XVIII a ese pozo, que vendía y compraba hielo», señala Lorenzo. Aun así, no era el único nevero que se encontraba en esta zona de la ciudad, según explica. «También había otros en los colegios cercanos».

Tal y como narra la etnógrafa en su artículo, «durante el invierno era cuando realizaba el acopio de nieve en los pozos, para ello se recogía el producto de las nevadas, tanto en las calles como en el campo, así como el carámbano de charcos o charcas procedente de las heladas. Pero la mayor parte de la nieve que se encerraba en los pozos salmantinos procedía de las villas de Ledesma, Cantalapiedra y Sierra de Béjar». Desde esta última se traían en carros al Cerro apretadas bolas de nieve cubiertas con paja para aislarlas del calor.

Aunque los legajos del Archivo Provincial aportan una mayor certeza sobre el uso de esta estructura, el Ayuntamiento continuará excavando en el pozo para tratar de dar con su fondo e intentar localizar las canalizaciones que debería tener para dar salida al agua del deshielo.