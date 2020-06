El internista e investigador del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca, del que es subdirector, Moncef Belhassen García reconoce que en Medicina Interna el personal está “muy cansado” y pide mucha precaución a la población para evitar rebrotes.

–La situación parece que se ha estabilizado en el hospital y hay más tranquilidad ¿no?

–Sí, la situación se ha estabilizado, estamos viendo casos de forma mucho más controlada, en goteos y, por ahora, son mucho más leves. Lo que sucede es que tenemos un grupo de pacientes que lleva mucho tiempo y en los que aún persiste la PCR positiva.

–¿Y cómo actúan en esos casos?

–Lo que sucede es que son pacientes pluripatológicos y lo difícil es derivarlos al mundo exterior porque, aunque el riesgo de que infecten es nulo realmente, la presión de mandarlos al exterior con una PCR positiva es muy grande, aunque sabemos que no transmiten nada, pero hay que tener la constancia de que la PCR negativa.

–¿Por qué hay personas que dan positivo tanto tiempo?

–Tenemos gente que ha dado positivo durante tres meses. No se sabe cuál es el motivo, quizás tienen más carga viral, no lo sabemos, es una cuestión multifactorial, quizás son pacientes más graves o influyen factores genéticos. Realmente, no se sabe el motivo y probablemente sean varios.

–Algunos investigadores han apuntado en los últimos días que el rebrote podría llegar antes de lo que pensamos ¿qué opina?

–Sí, que se acabe el estado de alarma no significa que se acabe el virus. Se acaba el estado de alarma, no porque no haya virus, sino porque el sistema dispone de más camas libres en urgencias y cuidados intensivos, pero no es que no haya virus y si la gente se quita la mascarilla, seguramente reaparecerá. ¿Cuándo será el rebrote? Se supone que el COVID es un virus estacional, que aparece más en invierno, pero se pensaba que con la temperatura iba a ir más despacio y, sin embargo, si sigue habiendo casos es muy probable que el rebrote aparezca antes de lo que pensamos. Yo espero que no sea así y que aguante hasta octubre o noviembre o que, de haberlo ,sea un minibrote, pero la realidad es que no se sabe y, tal y como se está comportando ahora en Pekín o en Alemania o en países de Iberoamérica, las posibilidades de que reaparezca son altísimas.

–¿Debemos verlo venir?

–Exactamente, ya sabemos lo que puede pasar, así que ahora tenemos que ponernos las mascarillas, guantes y distancia social. Es como el alcohol en el que tiene hepatitis, ¿cuál es el mejor tratamiento? Alejarse del alcohol. Entre tomarte un tratamiento contra el coronavirus y alejarte del coronavirus, la opción más inteligente es no tener contacto. La medida sanitaria más importante para reducir la mortalidad es alejamiento social y mascarilla, más que cualquier fármaco.