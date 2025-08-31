Se disparan los precios de los hoteles por Salamaq y las Ferias y Fiestas de la ciudad Una habitación puede llegar a costar el doble durante el 12, 13 y 14 de septiembre respecto al último fin de semana de agosto

Coincidiendo con la llegada del mes de septiembre, Salamanca recupera su actividad empresarial, universitaria y del comercio, y es por eso por lo que la capital charra vive un mes de alta intensidad turística y económica. «Junto con la Semana Santa es sin duda el periodo más fuerte del año para la hostelería y el sector hotelero de Salamanca» confiesa Silverio Vicente, responsable del sector hotelero dentro de la Asociación de Hostelería de Salamanca.

Y es que este incremento se debe al cúmulo de actividades que se retoman en el mes de septiembre, pasando desde el final de vacaciones de los salmantinos o la vuelta a las clases de los universitarios. Sin embargo, esta auge tanto hotelero como de la hostelería se debe principalmente a la celebración de la Feria Agropecuaria Salamaq, del 4 al 8 de septiembre, y las actividades organizadas por las fiestas patronales de Salamanca, del 12 al 14 de septiembre, como la hípica o los conciertos. «Se trata del periodo de mayor afluencia y de mayor incidencia en la facturación de la empresa en el año.» explica.

Aunque en Booking, pone que la oferta de hoteles es muy reducida, dado que la disponibilidad es únicamente del 9% en el primer fin de semana de septiembre y del 16% el segundo, Silverio Vicente afirma que todavía quedan por hacer muchas reservas. «Hay mucha gente que reserva a última hora. Así que hay que tener en cuenta que en estos días se empiezan reservas y se incrementan notablemente a partir de estas fechas» explica.

No obstante muchos de los posibles turistas se están pensando si acudir a la ciudad, debido el alto precio que cuesta pasar dos noches en el centro de la ciudad, pero Silvero Vicente responde explicando que es algo normal dentro del sector. «Los precios de los hoteles se deben al incremento de la demanda, lógicamente. Además, en los días de máxima afluencia lógicamente pues los hoteles aplican tarifas superiores.»

Y, a expensas del último empujón de reservas, desde el sector esperan a que otro año más, y de manera consecutiva, los resultados finales sean positivos. Sin embargo, nada igual que el pasado 2024 donde se alcanzaron cifras récords. «Creemos que será un buen año, evidentemente, hay que tener en cuenta que venimos del 2024 que quizá fue año récord, pero creo que nos moveremos en buenas cifras, en torno al 85/90% de ocupación» apuntaba.

