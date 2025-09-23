Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La formación que imparten busca aportar valores como el respeto.
Disciplina, valores, crecimiento personal y energía sin límites

La Escuela Élite de Kickboxing Salamanca abre sus puertas desde el día 22 hasta el 30 para mostrar cómo esta disciplina combina salud física, confianza y superación personal en un ambiente motivador e inclusivo

EÑE / Francisco Martín

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:09

En una época donde la salud física y mental cobra más importancia que nunca, el kickboxing emerge como una opción integral para mejorar el bienestar, ganar confianza y mantenerse activo a cualquier edad. En la Escuela Élite de Kickboxing Salamanca, este arte marcial se entiende como mucho más que un deporte: es una herramienta de crecimiento personal, disciplina y superación que está al alcance de todos.

Con más de 20 años de experiencia y más de 150 alumnos activos, esta escuela ha desarrollado una metodología única que permite entrenar a jóvenes y adultos mayores, cada uno a su ritmo y con objetivos adaptados. Lejos de centrarse solo en la competición, la práctica diaria se enfoca en el respeto, el autocontrol, la mejora física progresiva y el desarrollo de habilidades técnicas y emocionales.

«Nuestro objetivo no es preparar campeones, sino formar personas capaces, sanas y seguras de sí mismas. Cualquiera puede empezar, incluso sin experiencia previa, y a cualquier edad. El kickboxing no es un deporte violento ni excluyente. De hecho, muchos de nuestros alumnos más comprometidos superan los 60 años», explica Manuel García, director del centro.

Jornadas de puertas abiertas del 22 al 30 de septiembre

Precisamente, con el objetivo de acercar esta disciplina a nuevos públicos, la Escuela Élite de Kickboxing Salamanca celebrará jornadas de puertas abiertas desde el día 22 al 30 de septiembre, en diferentes horarios. Así, han programado los lunes, miércoles y viernes a las 8:00, 11:00 y 17:15 horas, y lunes, miércoles y jueves a las 20:30 horas; varias sesiones abiertas y no es necesario tener experiencia previa para participar.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán conocer de cerca la dinámica de las clases, el ambiente de respeto que se respira en el tatami y los beneficios reales del kickboxing como las mejoras de la condición física, agilidad mental, defensa personal, canalización del estrés y fortalecimiento emocional. Además, podrán conversar con los entrenadores y alumnos veteranos, resolver dudas y experimentar por sí mismos cómo este deporte contribuye a crear hábitos saludables.

Para ello, la Escuela Élite cuenta con grupos de iniciación y perfeccionamiento, y ofrece una formación completa tanto para quien busca ponerse en forma como para quienes desean mejorar su técnica, adquirir constancia y disfrutar de una actividad que combina diversión, aprendizaje y bienestar.

Escuela Élite de Kickboxing Salamanca

Calle del Lazarillo de Tormes, 20

37005 Salamanca

923 12 30 30

www.escuelakickboxingelite.org

