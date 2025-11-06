La Diócesis de Salamanca presenta su memoria de 2024: suben un 11% las 'X' en la casilla de la Iglesia Las aportaciones de los fieles han disminuido un 8 % durante el pasado año

La Diócesis de Salamanca presentó este jueves los datos de su memoria de actividades del pasado año 2024. El vicario general, Tomás Durán, destacó la situación «saneada» de la Diócesis de Salamanca, que contó con un equilibro entre el presupuesto y los gastos, con un total de 15.151.241 euros.

La mayor cantidad de recursos llegó a través de ingresos corrientes y patrimoniales, seguidas de las asignaciones tributarias, de las aportaciones directas y, por último, de ingresos extraordinarios.

Como destacó Durán, las aportaciones de los fieles han disminuido un 8 %. Por contra, los ingresos llegados a través de asignación tributaria han pasado de 3,28 millones de euros en 2023 a 3,64 millones en 2024, gracias principalmente al incremento del 11 % en la asignación tributaria procedente de la casilla de la Iglesia en el IRPF. El vicario general subrayó que «la Iglesia no busca enriquecerse, sino sostener su misión en la sociedad salmantina», aunque reconoció la importancia del respaldo económico de los contribuyentes.

Del total de los ingresos, un 12 % procede de colectas, suscripciones y donativos, mientras que el resto se distribuye entre aportaciones institucionales y fondos parroquiales. En cuanto a los gastos, el 21 % se destina al personal y más del 32 % a la conservación de edificios.

Entre los datos ofrecidos, también destacaron que se atendieron a 15.176 personas en los 35 centros gestionados por la Diócesis.

El responsable diocesano recalcó que la gestión se apoya en «profesionalidad, sostenimiento y transparencia», y que los fondos se orientan también al mantenimiento de programas sociales y de evangelización, entre ellos los centros de escucha o los proyectos de Cáritas diocesana. «Queremos ser una Iglesia que escuche, especialmente en ámbitos como el duelo, la enfermedad, la salud mental, la prisión o la soledad», añadió.

La Diócesis reconoce estar en un «tránsito» hacia una aportación más personalizada y comprometida de los fieles, y hace un llamamiento a la sociedad salmantina para «seguir colaborando económica y activamente en la misión eclesial».

La Diócesis también presentó la campaña 'Tú también puedes ser santo' para celebrar el Día de la Iglesia Diocesana este domingo, una campaña con la que quiere visibilizar su labor pastoral y su compromiso con la sociedad salmantina. «Hay padres santos que se desviven por los hijos. Hay santos inmigrantes, catequistas, jóvenes y mayores», explicó el vicario general.