El Rastro en Salamanca.

Diez cupones vendidos en El Rastro dejan un premio de 200.000 euros en Salamanca

El número agraciado es el 81473

La Gaceta

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:27

El Cupón de la ONCE ha dejado en Salamanca 200.000 euros de su premio mayor, con el que ha sido agraciado el número 81473, del que se han vendido diez cupones.

El vendedor de la ONCE José Manuel Hernández Barbero es quien ha dado la suerte a Salamanca, concretamente en el Rastro (Avenida de la Aldehuela), han informado a Europa Press fuentes de la organización.

El 'Sueldazo Fin de Semana' es el juego en el que por dos euros se puede llegar a ganar un premio de 300.000 euros al contado más 60.000 al año durante 20 años y 54 premios de 20.000 euros por sorteo si el cupón coincide con el extraído en los sorteos que se celebran cada fin de semana.

