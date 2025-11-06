Diez años dando voz a los Villancicos en El Tormes El Centro Comercial celebra el X Certamen Escolar de Villancicos, tradición ya imprescindible en Salamanca

El espíritu navideño volverá a sentirse en el Centro Comercial El Tormes celebrándose un año más el Certamen de Villancicos, una cita muy esperada y ya convertida en tradición entre los colegios salmantinos. Organizado junto a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes del Ayuntamiento de Salamanca, el certamen celebra este año su décima edición, consolidándose como uno de los eventos más entrañables de las fiestas.

Las actuaciones tendrán lugar los días 16 y 17 de diciembre en horario escolar, en la planta baja del centro comercial. La convocatoria está dirigida a los centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de Salamanca y su alfoz, que podrán participar con tantos grupos como deseen.

Los colegios interesados pueden inscribirse hasta el 8 de diciembre de 2025, a través del formulario habilitado en la web ciudad de saberes cumplimentando todos los datos que en él figuran.

Categorías y premios

El certamen se divide en tres categorías:

1.Educación Infantil, 1.º y 2.º de Primaria

2.Educación Especial

3. 3.º a 6.º de Primaria

En cada una de ellas se otorgarán dos premios (300 y 150 euros), además de diplomas acreditativos y un reconocimiento especial al profesorado responsable de los grupos ganadores. También se mantiene el popular Premio del Público, que reconocerá al villancico más visto en el canal de YouTube de El Tormes hasta el 6 de enero de 2026, con un premio de 200 euros.

Cada grupo interpretará un villancico de una duración máxima de cinco minutos, con repertorio, voces e instrumentos de libre elección. Los centros serán responsables de los materiales y El Tormes pondrá a disposición el escenario, la megafonía y los recursos técnicos necesarios. El jurado valorará la participación de todo el grupo, la creatividad musical y escénica, y la puesta en valor de los villancicos tradicionales de Salamanca.

Con este certamen, que celebra ya su décima edición, El Tormes y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes reafirman su apuesta por la creatividad, la convivencia escolar y la difusión de la cultura musical escolar. Asimismo, esta iniciativa contribuye a preservar el arte y la tradición de los villancicos populares, poniendo en valor su papel como patrimonio cultural y vehículo de transmisión de los valores navideños. Un año más, el certamen llenará el centro comercial de música, ilusión y espíritu festivo.