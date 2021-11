Diego García Hernández : “Las dos confederaciones de empresarios debemos hablar sin prejuicios ni matización”

Afable y de sonrisa fácil. Así recibe a LA GACETA Diego García en el despacho del presidente de CEOE CEPYME Salamanca, cargo que ocupa desde el pasado jueves. Llega con una premisa clara: unir al empresariado salmantino porque se lo han pedido las instituciones y los empresarios.

Cuando llegó a su despacho como presidente, ¿para quién fue su primera llamada?

Te voy a ser muy sincero, fue para Benjamín Crespo, presidente de la Cámara, y para José Vicente Martín, de CES, por deferencia a ellos y porque nuestra línea a seguir es aglutinar a la representación empresarial. El diálogo fue perfecto en una llamada breve.

El empresariado salmantino está dividido, ¿busca caminar juntos o la integración?

Lo que busco es el diálogo entre las dos confederaciones, que a día de hoy componen el panorama empresarial. Tenemos que hablar y negociar, sin prejuicio y sin matización. Creo que Salamanca merece que los empresarios estemos unidos en unos momentos que se aventuran complicados y difíciles.

¿Busca la integración o se conforma con unidad de acción?

Lo primero es hablar, mostrar cada uno nuestras aspiraciones. Luego es el consejo directivo es el que tiene que marcar las pautas que tenemos que seguir pero, repito, sin ningún prejuicio y sin ninguna línea roja.

¿Es el momento ideal para afrontar un reto como este que le va a quitar tiempo de su familia, de su negocio...?

El momento ideal en la vida no sabes cuál es. Al final tienes que tomar decisiones que no sabes cómo van a salir. Evidentemente todo esto lo he consultado con mi familia que será la más perjudicada, porque le robaré tiempo, pero es verdad que en la vida tiene que haber gente que afronte los retos, que marque sus direcciones. Vengo del mundo de la empresa en el que tienes que ser emprendedor. A veces te sale bien y otras no tanto.

¿Qué dice a los que aseguran que su equipo es de continuidad, con más de la mitad de los miembros de la anterior junta?

Siempre que me preguntan digo lo mismo. Desde que el anterior presidente, Juan Manuel Gómez, me comentó que iba a disolver la junta directiva y convocar elecciones, que me planteara confeccionar una candidatura, nunca he tenido las manos atadas, he sido muy libre para formar el equipo que tengo. Creo que es muy dinámico, evidentemente tienes que contar con gente que conoce la casa, no puedes llegar cambiándolo todo, pero hay nuevas incorporaciones que van a aportar el frescor al rumbo que vamos a seguir. Es verdad que hay seis personas de la anterior junta directiva, pero de lo que se trata es de aportar renovación.

¿Qué relación tiene con Juan Antonio Martín Mesonero, expresidente de CEOE?

A día de hoy no tengo ninguna, pero le conozco bien. La relación es buena, pero no hablamos.

¿Y con Juan Manuel Gómez, su antecesor?

Con él sí tengo relación, a nadie se le puede escapar que es primo de mi padre, además de que tengo bastante relación con él porque, como aparejador, me lleva proyectos que estoy desarrollando.