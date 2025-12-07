«Lo que dice Trump no es contra el pueblo, es contra el régimen de Maduro» La comunidad venezolana en Salamanca respalda una mayor presión internacional para forzar la salida de Maduro

Clara Delgado Salamanca Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

La comunidad venezolana residente en Salamanca vive días de inquietud tras las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que ha asegurado que estaría dispuesto a iniciar acciones militares por vía terrestre contra el régimen de Nicolás Maduro. Mientras las reacciones internacionales se multiplican, parte del colectivo en la ciudad afirma sentir «nerviosismo» pero también «esperanza» ante un posible cambio político en su país.

Tatiana Escobar, venezolana afincada en Salamanca, asegura que la mayoría de sus compatriotas «están de acuerdo con que Estados Unidos intervenga para poner fin al régimen». En su opinión, no se trata de «una intervención o un cambio de régimen», sino de respetar «la elección del pueblo venezolano», quien ya eligió a Edmundo González como presidente en la pasadas elecciones. «Maduro secuestró al país y no respetó la decisión popular», sostiene.

La tensión generada por las palabras de Trump ha tenido impacto emocional entre los residentes en España. «Claro que estamos nerviosos. La primera semana no dormí. Tenía el teléfono en la mano todo el día», relata Tatiana. Aun así, cree que todo forma parte de «una estrategia estudiada» destinada a presionar psicológicamente a Maduro.

Como asegura, «Venezuela se ha convertido en un narcoestado», comparando el poder del narcotráfico con épocas pasadas en Colombia: «Pablo Escobar se quedó en pañales al lado de lo que tenemos ahora gobernando un país».

«La mayoría de nosotros estamos hartos de la narcodictadura. No es un gobierno, es una narcodictadura, tal cual. Muchos no lo dicen abiertamente, pero sí están de acuerdo, de manera silenciosa, con una invasión que saque al narcodictador Nicolás Maduro», asegura el representante de los venezolanos en Salamanca, Nelson Montenegro.

Subraya también que apoyar una intervención no significa desear violencia contra la ciudadanía: «Queremos una invasión en el sentido de que saquen al dictador, no que haya muertos. Igual que pasó en Panamá con Noriega. Eso queremos, que saquen al narcodictador para que pueda haber democracia».

También afirma que las declaraciones de Trump han sido recibidas con «alegría» en parte de la comunidad: «Estamos esperando con ansias que el dictador se vaya. Sí, estamos de acuerdo con esa presión». «La mayoría está de acuerdo con que se produzca una intervención que saque al dictador. No es contra la gente», afirmó.

Por todo ello, los venezolanos se manifestaron este sábado en la Plaza Mayor de la capital salmantina en apoyo a la líder opositora María Corina Machado. «Vamos a manifestar para apoyar a María Corina y exigir libertad para Venezuela. Algo que se ha hecho en otras muchas ciudades del mundo», explica Montenegro, afirmando que confía en un giro político para que Maduro no siga al frente del país.