Día mundial del Riñón: ¿debo empezar a vigilarlo?

El lema del Día Mundial del Riñón de este año es el de ‘Prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables’ y destaca “la especial vulnerabilidad de los pacientes con enfermedad renal crónica en situaciones de emergencia sanitaria” como lo fue la pandemia frente a la covid.

“La pandemia azotó a los paciente de terapia renal crónica y por eso debemos estar preparados para futuras epidemias, que seguramente las habrá”, destacó la jefa del servicio de Nefrología, Pilar Fraile.

Juan Carlos Sánchez, presidente de Alcer Salamanca, destacó las dificultades a las que se enfrentaron los enfermos renales durante la covid y recomendó potenciar la detección precoz de una enfermedad que, por desgracia, solo da síntomas cuando ya es demasiado tarde.

Alcer insta a los gobiernos a “incluir planes de preparación para emergencias en el manejo y detección de la enfermedad renal crónica, y favorecer a prevención” de un mal apodado como “la epidemia silenciosa”.

Así como otras enfermedades con alta prevalencia ya cuentan con cribados institucionalizados entre la población de riesgo, la enfermedad renal no se vigila tan de cerca. Tanto Juan Carlos Sánchez como Pilar Fraile coinciden en que “esta vigilancia debe realizarse a través de los médicos de Atención Primaria”.

“Al igual que todo el mundo se preocupa por el colesterol o se hace chequeos generales de salud, debemos empezar a saber lo que es la creatinina y lo importante que es preguntarle a tu médico por los riñones”, apuntó Juan Carlos Sánchez.

Las pruebas que permiten detectar si algo no marcha bien en el funcionamiento de los riñones son “las analíticas de sangre y de orina”, pero estarían indicadas “para aquellas personas con factores de riesgo”.

La Sociedad Española de Nefrología y Alcer Salamanca enumeran las ocho reglas para reducir el riesgo de sufrir una enfermedad renal crónica. La importancia de estar activo y mantenerse en forma, seguir una dieta saludable, controlar el nivel de glucosa en sangre, controlar la presión arterial, mantener una ingesta de líquidos adecuada, no fumar, no abusar de antiinflamatorios y analgésicos de forma regular si no han sido indicados por el médico y, por último, chequear la función renal si se tienen factores de riesgo como ser diabético, obeso u hipertenso.