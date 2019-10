Día Mundial Contra el Cáncer de Mama: “Perder el pelo es perder el derecho a no contarlo”

Lo peor fue la quimio”, recuerda María José, que tiene grabado a fuego “la sensación de quemarse por dentro” y el indiscreto momento de perder el pelo. “No es que el pelo sea tan importante. Lo que pasa es que le dice a todo el mundo lo que pasa y ya pierdes ese derecho a no decirlo. Pierdas la intimidad”, explica.

María José se enteró de que tenía un tumor de mama “de casualidad”. Todo iba bien hasta que de ir bien. “Me enteré en una revisión en la que apareció algo que a priori no se veía”, dice.

Desde su experiencia recomienda “buscar a alguien fuera de tu entorno para poder hablar, porque si lo haces con gentes cercanas a ti remueves muchos miedos”.

Precisamente en la campaña de este año la Asociación Española contra el Cáncer está incidiendo en la importancia de no tener miedo. “El miedo es la enfermedad más grave porque nos hace retroceder y no coger las cosas a tiempo. La enfermedad hay que afrontarla desde el diagnóstico, pero antes también hay que buscar lo que puede que no haya”, sugiere.

La psicóloga de AECC Salamanca, Pilar Carreto, pide “que nadie tenga miedo de ir al Ginecólogo o de hacerse las pruebas”. También destaca la importancia de la autoexploración “porque nadie conoce mejor el pecho que una misma y puede detectar si hay algún cambio”.

Los últimos datos sobre mortalidad indican que en lo que va de año han fallecido 68 personas en Salamanca, mientras que la prevalencia de la enfermedad durante los últimos cinco años es de 1.077 mujeres. “Está claro que hay que tenerle mucho respeto a la enfermedad, pero también saber que la tasa de curación es casi del 90% y que por eso no hay que mirar hacia otro lado”.

La AECC celebrará este domingo su tradicional carrera contra el cáncer, en la que participan cerca de 20.000 salmantinos, y actualmente organiza el concurso de escaparates, con 120 comercios participando en la ciudad y 150 en la provincia.