Cables y cajas de la red de comunicación en en suelo en una de las fachadas de la calle Margaritas este lunes.
Cables y cajas de la red de comunicación en en suelo en una de las fachadas de la calle Margaritas este lunes. MANUEL LAYA

Día para marcar en rojo en Chinchibarra después de tres años de espera

Un equipo de operarios empieza a retirar los cables que colgaban de las fachadas y atravesaban los portales

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:17

Un equipo de técnicos han empezado a retirar este lunes los cables de comunicación que asediaban a los vecinos de Chinchibarra desde hace casi tres años.

Ya han limpiado los portales afectados de la calle Riofrío y entre este lunes y mañana martes retirarán la maraña de los edificios afectados.

Tras ratificar que las líneas no están en uso, han empezado a cortar el cableado de las fachadas y a retirarlo del interior de las comunidades de vecinos afectadas de las calles Riofrío y Margaritas y Hortensias.

El pasado 10 de octubre el concejal de Fomento, Fernando Carabias, ya avanzó que los metros de línea de comunicación sobrante se retirarían en el plazo de un mes, una vez que los especialistas terminaran de reasignar los cables que aún estaban en uso.

En concreto, Carabias aseguró que las firmas habían comunicado al Ayuntamiento que se en ese momento se centraban en «solucionar un problema de reasignación de acometidas comprometidas con la empresa contratista».

Cabe recordar que la ley considera de interés general las conexiones de comunicación, por lo que no necesitan licencia para su instalación. 

Las administraciones locales tampoco pueden obligar a las firmas a retirar estas líneas ni a soterrarlas si la infraestructura se construye después del despliegue del cableado.

Sí pueden, no obstante, instar a que aprovechen esa alternativa. «Los proyectos de calles y plazas contemplan ya las canalizaciones para el soterramiento de redes, y están todas a disposición de las operadoras. Así se les comunica«, insistió el responsable de Fomento.

