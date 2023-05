Día de la madre: Tres historias maternales de tres salmantinas

El coraje para afrontar un cambio de 180º, el altruismo que se necesita para entregar todo tu tiempo y el sacrificio que supone el luchar, día tras día, por conseguir una vida plena para la persona que más quieres. La valentía para sortear y salir hacia adelante en todas aquellas batallas que te impone la vida, la incertidumbre que se siente al no saber si lo estás haciendo bien o la nostalgia que viene adherida al paso del tiempo. Todos y cada uno de estos sentimientos son bien conocidos por las mujeres que son madres y que conocen de primera mano lo que es dejar de ser una prioridad para ellas mismas para dedicarse en cuerpo y alma a algo tan pequeño y que tiene la capacidad de llenar tanto como lo es un bebé.

Día de la Madre solo hay uno en el calendario, pero, en realidad, todos deberían ser fiesta. En este día tan especial, la experiencia, los primeros pasos dados y las ganas por descubrir un nuevo mundo ‘se dan la mano’ para resaltar la importancia de la figura materna en una sociedad que, dejando de lado lo convencional, se ha abierto a nuevas formas de traer vida al mundo. La salmantina Rocío Herrero Sánchez conoce de primera mano lo que es criar a su hija sola. A sus 37 años, decidió ser madre soltera sin ningún tipo de miedo y dispuesta a cumplir el que llevaba siendo su sueño desde hace tiempo.

Su pequeña Vega, de tres meses y medio, se ha convertido en la verdadera ilusión de su vida y, pese a que todavía es una madre muy novata y le quedan bastantes cosas por aprender, no le teme al hecho de tener que criar a su hija sola, sin la tradicional figura paterna. “Para mí, ser mamá era un objetivo vital. Era algo muy importante. Me hubiera gustado encontrar a alguien con quien compartir este proyecto de vida, pero, a veces, las cosas no salen en el orden que a uno le hubiera gustado y, lamentablemente, para el tema de la maternidad, no puedes esperar a encontrar el momento”, asegura Rocío Sánchez, que rememora emocionada el momento en el que dio a conocer a su familia la buena noticia de que, en su casa, pronto pasarían a ser dos: “Mi familia siempre ha sido bastante convencional. Al principio, se sorprendieron un poquito, pero ahora están igual o más encantados que yo con la niña”.

Partiendo de la bonita experiencia que está viviendo junto a su niña, Rocío asegura que ser madre soltera -una de las formas de reproducción que cada vez está más de moda- merece mucho la pena y anima a todas aquellas mujeres que puedan estar indecisas a dar el paso. “Actualmente, la ciencia nos permite ser madres en circunstancias muy distintas a las que se habían considerado normales hasta ahora. Después de mis nueve meses de embarazo, no puedo decir otra cosa que no sea que haber tomado la decisión que tomé en su día ha merecido mucho la pena”, afirma.

Respecto a las principales dificultades con las que cree que se topará en la crianza de su hija, Rocío Sánchez Herrero hace alusión a que la falta de una figura paterna siempre influye reconociendo a su padre como una persona maravillosa, aunque le resta a su vez importancia resaltando que lo que verdaderamente resulta clave es que todo niño nazca y crezca en un entorno feliz.

Recapitulando en medio del sinfín de emociones que ha sentido en los últimos meses, le es imposible no emocionarse al hablar del valor que, para ella, han tenido y siguen teniendo su familia y todas sus amistades. “Mi embarazo fue muy bien hasta que, en el sexto mes, tuve un contratiempo. En ese momento, me di cuenta del valor que tienen las amistades y la familia”, asegura.