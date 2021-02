La consejera de Sanidad, Verónica Casado, propuso en el Consejo Interterritorial que tras la vacunación de los grupos esenciales fijados en la nueva Estrategia de Vacunación se continúe por bloques etarios (grupos de edad). Es decir, que se vaya de mayor a menor edad para “facilitar” la inmunización de forma masiva. No obstante, recordó que las dosis que se están recibiendo todavía no permiten pensar en esta fase. De hecho, reconoció que, a pesar de que ya se están elaborando los listados de grandes dependientes de fuera de los domicilios, no se atrevió a poner una fecha ya que insistió en la necesidad de vacunas: “Para llegar a los cinco primeros grupos necesitamos 800.000 vacunas. Es lo más importante”. La consejera insistió en que las tres vacunas autorizadas -Pfizer, Moderna y AstraZeneca- son “insuficientes” para lograr un acceso “universal” y defendió que todas ellas son “seguras” al haberse aprobado por la Agencia Europea del Medicamento.

La consejera de Sanidad señaló que ya se está vacunando en el ámbito de la medicina privada, aunque señaló que puede haber retrasos por los análisis de la base de datos para evitar duplicidades. En este sentido, y ante la nueva estrategia de vacunación insistió que en el campo de la docencia no habrá distinción entre la educación pública o privada a la hora de inmunizar a maestros y profesores. En la actualidad, la vacunación en la provincia de Salamanca ya se encuentra en la fase final en las residencias —solo están pendientes aquellos centros que sufrieron brotes— y ya se ha concluido la Atención Primaria. Casi todos los esfuerzos en la vacunación se están centrando en el Hospital para que toda la primera línea que atiende el coronavirus esté resuelta, según informan fuentes de la administración autonómica. Salamanca tiene los mejores índices de vacunación respecto al conjunto de la Comunidad: ya ha administrado el 85% de las vacunas recibidas y hay 11.799 personas que ya han recibido el ciclo completo con las dos dosis.

Respecto a los lugares de vacunación, la consejera informó que se está elaborando un listado junto a la Consejería de Cultura para definir posibles espacios para efectuar la administración masiva cuando lleguen suficientes dosis para hacerlo. Así, también pidió a la Federación Regional de Municipios y Provincias para que les ayude a encontrar espacios en los que ubicar todas estas infraestructuras. Al ofrecimiento de El Helmántico por parte del Salamanca CF UDS se ha sumado también el Ayuntamiento de Salamanca que ha propuesto el Multiusos Sánchez Paraiso. El Consistorio informó de que se trata de unas instalaciones cubiertas y dotadas con una gran pista central, que permite la posibilidad de diseñar carriles para el tránsito seguro de personas, manteniendo las preceptivas distancias de seguridad y evitando aglomeraciones. Además, el recinto cuenta con accesos y salidas independientes, lo que facilita los recorridos en su interior y está muy bien comunicado por transporte público, llegando a sus inmediaciones, en un radio no mayor de 400 metros, hasta seis líneas de autobús urbano, concretamente, las líneas 1, 3, 6, 7, 8 y 11.

Las autoridades sanitarias, acompañadas por la Policía Local y por los Bomberos de Salamanca, han realizado ya una visita al citado pabellón para constatar in situ sus posibilidades y para valorar las necesidades y la posible logística que requeriría la futura campaña en este espacio, en caso de que finalmente sea seleccionado para tal fin. El ofrecimiento de este pabellón se encuadra en la política de colaboración entre ambas entidades.