Despachos BK ETL GLOBAL refuerza su posición con la integración de Multilogos con ratio

Lunes, 8 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Despachos BK ETL GLOBAL da un paso más en su estrategia de expansión en el norte de España con la integración de EQUEMP ASESORES, conocido localmente como Multilogos. Esta integración refuerza la presencia de la firma en la ciudad, donde presta servicio a través de la histórica Asesoría Ratio, con más de 35 años de experiencia, que en 2022 pasó a formar parte de Despachos BK ETL GLOBAL. Con la incorporación de EQUEMP ASESORES, el equipo en Salamanca se amplía hasta los 16 profesionales, bajo la dirección de Almudena Sancho Casado, trabajando ya de forma conjunta en unas instalaciones totalmente renovadas.

Ampliar

Nueva sede

La unión física ha supuesto el traslado del equipo actual a las oficinas de EQUEMP ASESORES, en la Avenida Portugal, 59-61 - 1ºC, que han sido completamente reformadas para integrar de manera óptima las necesidades de ambos equipos y adaptarse a la nueva imagen corporativa, más moderna y profesional. Estas oficinas, concebidas como un espacio único y accesible, permitirán ofrecer un mejor servicio a los clientes y fomentar un entorno de trabajo más colaborativo, eficiente y alineado con las nuevas demandas del sector.

EQUEMP ASESORES, liderado hasta ahora por Benito Rodríguez Sánchez y Carpóforo Fernández Rodríguez, aporta a esta unión una sólida trayectoria en el asesoramiento integral a empresas y autónomos, ofreciendo servicios de asesoría contable, fiscal, y mercantil, así como de consultoría empresarial, acompañando a sus clientes en la consecución de sus objetivos mediante un enfoque cercano, especializado y eficaz.

Ampliar

Esta operación responde a una tendencia general en el sector de la asesoría: la unión de despachos para afrontar con solidez los retos normativos, regulatorios y de competitividad.

«Este proyecto refuerza nuestra capacidad de servicio y nos permite consolidar un equipo altamente cualificado, preparado para acompañar a las empresas y autónomos de Salamanca en todas las fases de su actividad. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: ofrecer cercanía, calidad y la máxima implicación en cada proyecto», destaca Almudena Sancho.

Con este movimiento estratégico, Despachos BK se consolida como una de las mayores asesorías en la ciudad, respaldada por el grupo internacional de ETL GLOBAL.

La integración de EQUEMP se enmarca en la estrategia de expansión del grupo ETL GLOBAL, presente en más de 60 países y avalado por 50 años de experiencia. Con esta nueva incorporación, Despachos BK afianza su compromiso con el desarrollo del tejido empresarial local y regional, ofreciendo un servicio multidisciplinar, especializado y cercano, a la altura de los nuevos retos que enfrentan las empresas.

Ampliar

Contacto

Avda. de Portugal, 59-61, 1ºC

923215688

Correo electrónico: info.salamanca@bketl.es

Página web