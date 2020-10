Desmadre nocturno en Salamanca: 45 fiestas en pisos y 85 multas en zonas de copas

Las zonas de ocio nocturno salmantinas se vieron en la noche de este jueves abarrotadas, y muestra de ello es la abultada cifra de intervenciones que han tenido que realizar la Policía Local junto a la Policía Nacional. Ambas inspeccionaron un total de 19 locales de ocio nocturno en la noche de este jueves formulando un total de 85 denuncias por infracción a la normativa Covid.

El objetivo era disolver las aglomeraciones al cierre de los bares en diversas zonas de la ciudad. Tras la clausura de estos negocios, la fiesta continuó en los pisos, y es que se han formulado un total de 45 denuncias por fiestas en domicilios, en comparación con las 16 del jueves anterior.

Desde el 1 de julio hasta la actualidad, han sido registradas una gran cantidad de multas. En total se han propuesto para sanción 1832 por incumplimiento de las diferentes medidas sanitarias como no llevar la mascarilla o no respetar la distancia interpersonal. De estas, 1251 han sido por el primer motivo, y 581 por no mantener la distancia en diferentes ámbitos o lugares