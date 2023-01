Desde tortugas a gallinas. Los animales reciben su bendición por San Antón

La gran ‘fiesta’ de los animales y sus amantes incondicionales estuvo protagonizada por perros, gatos, tortugas e incluso gallinas. Tras dos años de parón por la pandemia, casi medio centenar de salmantinos acudieron este martes con sus mascotas a la tradicional bendición de los animales por la festividad de su patrón San Antón, celebrada en el Campo de San Francisco.

Entre ladridos y maullidos, los animales fueron bendecidos por el superior del convento de los padres Capuchinos, el padre Domingo Montero, que realizó una oración por todos ellos. “Oh Dios, que todo lo hiciste con sabiduría y que después de crear al hombre a tu imagen, le diste con tu bendición el dominio sobre todos los animales, extiende tu mano con benevolencia”, pronunció.

Mariana Sánchez acudió junto a Sucre, su “gran compañía” desde hace 8 años. “Llevo seis años viniendo al festejo con el perro. Todos los años lo comunicamos por ‘Perretes’, un grupo de WhatsApp que hemos creado para pasear a las mascotas por la zona de San Bernardo. Gracias a Sucre he hecho muchas amistades”, manifestó Mariana Sánchez.

Sonriente y con Curro en brazos, Teresa Martín también asistió con orgullo junto a su perro, un pomerania que celebraba su primer San Antón con tan solo 4 meses de vida. “Es una monada, me lo han regalado mis hijas y hoy es el primer día que sale de casa, por eso tiembla un poquito. He decidido venir para que me lo bendigan y esté conmigo muchos años de vida”, declaró Teresa Martín emocionada.

En esta edición también hubo hueco para las tortugas y las gallinas. Con su tortuga tapada “con una mantita” en el interior de una cesta, Paquita Prado no se perdió la festividad. “Como me gustan tanto los animales asisto todos los años. Hoy he venido con mi tortuga Tuvina que tiene casi 20 años, aunque tengo otras tres en casa. Esta es muy particular, come de todo, desde pechuga de pollo a langostinos”, detalló Paquita Prado.

Inquieta y con las alas abiertas, la gallina Niña también recibió el agua bendita. “Tiene tres meses y es de raza enana. La tengo en casa porque se porta genial, no da un ruido. Estoy esperando a que cumpla seis meses para ver si pone huevos”, explicó su dueña Clara Hernández.

Los felinos como Polilla también estuvieron presentes en la celebración. “Es una gata y tiene 15 años. Me da muchísima compañía y es muy buena y limpia, la veterinaria me dice que se debería de llamar Santa Polilla. He venido todos los años con ella a San Antón y ya tenía ganas de que se volviera a retomar el festejo”, reconoció Isabel Marcos.

Hurakán, Yukiyú y Maví presenciaron este martes por primera vez el homenaje. “Son dos gatos y una gata de 2 años. Durante la pandemia tuve que sacrificar a una gatita de 17 años y por eso decidí acoger a estos tres. El poder retomar esta tradición que nos une a todos los amantes de los animales es un paso más para dar por cerrado el trauma de la pandemia”, concluyó Gloria González.