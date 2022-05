“Desde Salamanca podemos dar un servicio a cualquier empresa del mundo y con excelente calidad”

Alberto Cabrero está liderando, desde Salamanca, el nuevo centro de especialización en tecnologías de nueva generación de una compañía de proyección nacional e internacional en el ámbito de la consultoría de especialización tecnológica. Se trata de Axpe Consulting, una empresa que pretende atraer gente, proyectos, talento y sobre todo tecnología de especialización a la ciudad de Salamanca, sin la necesidad de acudir a grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Así, hace tan solo un mes Axpe Consulting puso en marcha sus nuevas oficinas en la calle Toro número 76, donde ya son un equipo de 20 personas, quienes con ilusión, proyección y ganas de aprender trabajan cada para conquistar el mundo desde su ciudad natal.

–¿Cuáles son los servicios que ofrece Axpe Consulting?

–La compañía está pivotando hacia la especialización en tres grandes áreas: Cloud y DevOps, un área de inteligencia artificial y de datos, y una tercera de modernización de aplicaciones, que es la que yo dirijo. En esta última estamos muy especializados en temas de integración de sistemas y apificación y en arquitecturas y multicanalidad para desarrollar arquitecturas móviles, arquitecturas webs... Es decir, hacemos lo que se denomina un ‘end to end’ de modernización de aplicaciones bajo un modelo tipo “startup” donde focalizamos las estrategias de definición de las aplicaciones bajo una orientación a productos y servicios de calidad centrado en los usuarios.

–¿Cómo llegan a los clientes?

–Lo hacemos a través de distintas áreas. Trabajamos con nuestras unidades de negocio, unidades comerciales que tienen una red de contactos muy importantes. Nosotros trabajamos con las cien primeras cuentas del país, entre las que se encuentran la mayoría de las empresas del IBEX 35. Gracias al compromiso y la calidad personal y profesional de nuestros expertos, nuestros clientes están muy contentos con nosotros, nos piden nuevos servicios y nuevos proyectos de especialización tecnológica, lo que nos permite crecer de una forma sostenible y abrir nuevos centros como este de Salamanca.

–Pese a esos grandes grupos, ahora os instaláis en Salamanca. ¿Por qué?

–Pues es algo curioso. Yo soy de Salamanca y siempre he visto cómo muchos compañeros y amigos han tenido que irse fuera para tener una proyección profesional importante dentro de muchos ámbitos y sobre todo de lo que es la tecnología. Es injusto y siempre me he preguntado por qué aquí no se podía tener alta especialización tecnológica. Se lo propuse a la compañía y la verdad que Axpe Consulting hizo una clara apuesta por esa especialización tecnológica. En Salamanca hay mucho potencial tecnológico. Tenemos dos universidades muy potentes, hay muchos centros de estudio de Formación Profesional, servicios de tecnología... Es un nicho con una calidad tan brutal que por qué no potenciarlo y que la gente que se forme aquí pueda tener en la ciudad una carrera de especialización tecnológica, sin que se tengan que marchar a grandes ciudades.

–Supongo que el talento local será vital a la hora de alcanzar vuestros retos desde Salamanca...

–Exacto. Nuestro principal objetivo es atraer talento local y demostrarles que pueden tener proyección nacional e internacional de la mano de Axpe Consulting. Lo que queremos es transmitir el mensaje que desde una ciudad como la de Salamanca podemos dar servicio a cualquier empresa del mundo y con excelente calidad. Queremos decirles que no tenemos que hacerlo solamente desde las oficinas centrales de Madrid. Es curioso porque tendemos a pensar que un área completa se tiene que dirigir desde ciudades como Madrid y Barcelona y en el caso de Axpe Consulting el área de Modernización de Aplicaciones se hace desde Salamanca y es a nivel transversal. Es decir, la oficina que dirijo está en Salamanca pero mis equipos están en toda la geografía española. No obstante las personas que queremos que formen parte de nuestro equipo de Salamanca no tienen por qué pertenecer a este área en concreto, pues también damos mucha importancia a la parte de Cloud y DevOps, además del campo de inteligencia artificial y de datos. Buscamos a gente con talento que quiera comerse el mundo. Y para ello nuestra intención es trabajar mano a mano con la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia, a sabiendas que ofrecen una alta formación a sus alumnos.

–¿Cómo es la plantilla que actualmente trabaja en las oficinas de Salamanca?

–Pese a llevar poco tiempo en la ciudad, tenemos ya un equipo muy unido y la idea es crecer con gente comprometida y, sobre todo, con personas que quieran un proyecto de especialización tecnológica en Salamanca, con las oportunidades que tiene esta ciudad. Crecer y a la vez disfrutar de la calidad de vida de este territorio, de la posibilidad de conciliación y de la flexibilidad que ofrece la compañía, ubicada además en el corazón de la capital del Tormes.

–Sois un equipo de gente joven...

–Sí. Nosotros realmente queremos tener una plantilla ya no te diría joven, te diría joven en ganas de aprender, en ganas de tecnología. Nosotros no nos centramos en lo que es la edad sino en la actitud. Buscamos personas con un perfil muy tecnólogo que quieran ser referente. Actualmente somos 20 pero la idea es crecer, tanto a nivel de especialización como a nivel personal y de desarrollo de operaciones en las áreas que te he mencionado anteriormente. Lo que queremos es atraer el máximo talento posible y que el personal esté comprometido.

–¿Qué le diría a aquellas empresas tradicionales salmantinas que no han apostado aún por la tecnología?

–Pues que la inversión en tecnología de hoy va a ser rentabilidad el día de mañana. Como parte de las iniciativas que queremos llevar a cabo en los próximos meses es organizar eventos locales donde podamos compartir con profesionales del sector de la tecnología y empresas en general las bondades de la tecnología y sobre todo nuestra especialización, para que ellos vean la necesidad de invertir en este sector. Al final estamos viendo todos que la tecnología no es que sea el futuro, es que es el presente. Cada vez la evolución tecnológica es mayor y hay que subirse a un tren.

