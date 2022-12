Desde Andorra a Candelario: la vuelta al pueblo de un salmantino en busca de tranquilidad

Después de tres décadas trabajando muy lejos de Candelario, Antonio Martín vuelve a su tierra con más experiencia y con ganas de tranquilidad pero con muchos proyectos en la cabeza.

¿Por qué quiso regresar a su localidad natal, Candelario?

—Lo venia pensando desde antes de la pandemia del coronavirus porque mis padres están mayores y tenía ganas de estar más cerca de la familia. La pandemia ha sido dura. Mi familia perdió al marido de mi hermana, que falleció por covid y ese hecho me empujó un poco más a buscar algo para venirme para acá. Ya estaba en ello porque, antes, ya había mirado varios locales y algunos negocios, pero fue un poquito más rápido. Salió la oportunidad de acceder al Casino Obrero de Candelario hablando con el alcalde, Pablo Hernández, y la concejala, Marisa Macías, y me convencieron, aunque ya estaba bastante convencido.

¿Con cuántos años partió fuera de Candelario?

—Me fui con 21 años y han pasado 29. Me fui a Andorra porque me gusta la montaña y quería conocer aquello. Tenía un contacto allí y me fui a trabajar en un restaurante. En Candelario ya había trabajado en distintos restaurantes de la localidad y me marché para conocer el mundo. En Andorra estuve diez años y allí también tuve un taller de madera porque me gusta como hobbie la talla en madera. Después, me trasladé a Tarragona y allí, de vuelta a Candelario. La última etapa ha sido en Tarragona, donde he estado 19 años. En marzo volví a Candelario. Soy la misma persona pero con más experiencia.

¿Le ha costado adaptarse?

—No, no me ha costado porque yo soy de aquí y ya sabía a lo que venía. Sé lo que es el invierno en Candelario, me encanta la tranquilidad y he venido huyendo de jaleo porque siempre he trabajado en la costa y en sitios en los que he trabajado seis meses sin descansar ni un solo día. Candelario es una localidad más tranquila pero no es un bajón de actividad porque tengo una lista de proyectos que no me da tiempo a hacerlos todos. Si todo va bien, me quedo en Candelario.

¿Qué diferencias encuentra entre Candelario de cuando usted marchó y el actual?

—A lo largo de estos años, he ido viniendo y he visto el cambio del pueblo de forma gradual. Antes era un pueblo turístico con otro nivel ya que era un pueblo de veraneantes y de gente de pasar el día sin pernoctar. Ahora tiene una oferta importante de alojamientos pero creo que, en Candelario, falta oferta de restauración y ese es uno de los temas por los que decidí regresar.

Después de vivir en zonas de alta montaña, ¿qué cree que le falta a Candelario para despegar?

—Creo que está casi todo por hacer. En comparación con lo que he conocido en Andorra, a Candelario le falta una promoción turística importante, que empieza a haberla gracias a programas de televisión. Y, también, hace falta generar actividad y organizar eventos porque la gente, hoy en día, no va a los sitios por lo bonito que es un pueblo. Quiere hacer algo allí y tener actividad.