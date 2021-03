La Junta intenta compensar al sector turístico de la Comunidad, muy castigado por las férreas medidas para contener los contagios, con una nueva línea de ayudas encaminadas a atraer visitantes a los establecimientos hoteleros y empresas de actividad turística. En concreto habilitará dos millones de euros para financiar los gastos que realizan los visitantes en este tipo de negocios. La Junta se suma así a otras administraciones, como el Ayuntamiento de Salamanca, que han puesto en marcha iniciativas para incentivar el consumo de los turistas en una época con muy pocos viajeros por los cierres perimetrales.

El primer paso para las nuevas ayudas se dio con la aprobación en el Consejo de Gobierno del decreto ley que las va a regular. La convocatoria especificará que se subvencionará el 30% del gasto de los turistas que se alojen en los establecimientos de Castilla y León y que se deriven del consumo en alguno de los alojamientos o actividades turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y León. Además, esas ayudas se relacionan con el consumo en los establecimientos que cuenten con el sello ‘Turismo de Confianza’, como garantía de un servicio turístico seguro.

La iniciativa de la Junta se suma a la anunciada hace unas semanas por el Ayuntamiento de Salamanca, que va a aportar 500.000 euros para inyectar liquidez al sector hotelero que se sume a su propuesta para aumentar las reservas en la ciudad. Los turistas que contraten una noche en uno de los hoteles adheridos recibirán automáticamente la noche siguiente gratis, de modo que obtengan un 2x1 en la misma habitación, y prolonguen su estancia en la ciudad, lo que supondrá mayor gasto en otras actividades como restauración, comercio o taxis, entre otros.

La partida inicial de la Junta, dos millones para toda Castilla y León, parece escasa en principio, aunque el número de visitantes en la Comunidad ha caído de manera drástica. Los hoteles no esperan turistas en el puente de San José, al no ser festivo en la Región y no permitirse la entrada de ciudadanos de otras autonomías en donde sí lo es. Y de cara a Semana Santa, las previsiones resultan poco halagüeñas. Hay establecimientos que han decidido continuar cerrados ya que va a estar vigente el cierre perimetral en todas las comunidades. Y los que van a abrir, por ahora cuentan con muy pocas reservas. En el mejor de los casos la ocupación ronda el 15%. La esperanza reside en un repunte de última hora en los días previos al Jueves y Viernes Santo, como ha ocurrido con las últimas semanas.

El decreto ley también incluye una línea de ayudas que convocará la Consejería de Cultura y Turismo para dotar de liquidez a personas o entidades titulares de instalaciones deportivas o escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte que se han visto afectadas por las medidas preventivas contra la covid, entre ellas no poder abrir. La partida asciende a un millón de euros. La Junta considera indispensable actuar de urgencia para evitar el cierre de más negocio y la pérdida de puestos de trabajo.