Descubre los mejores estrenos cinematográficos para estas Navidades

Después de casi medio año sin estrenos para el gran público, con la llegada de las Navidades las salas de cine reúnen una programación completa y para todos los gustos. A las recientes Wonder Woman 1984 y las españolas Hasta el cielo y El verano que vivimos se suman dos películas muy esperadas: El padre y Los Croods 2. Ambas se podrán ver en Cines Van Dyck desde el miércoles 23 de diciembre.

Como cabía esperar, pronto surgirán las tensiones entre las dos familias. Pero tendrán que dejar atrás la diferencias y aliarse para sobrevivir a una amenaza mayor. Los Croods 2 ya ha recaudado más que Tenet en sus primeros fines de semana en EEUU, gracias a su preciosista animación, su mensaje de tolerancia y su capacidad para dibujar una sonrisa en el espectador, ahora que tanta falta hace.

El otro gran estreno de las próximas semanas es un drama profundo y maduro que, según no pocos especialistas, podría aspirar a los Oscar. El padre, de Florian Zeller, supone el mejor papel de Anthony Hopkins desde el inolvidable Hannibal Lecter. A sus 82 años, el venerable actor británico conmueve con su acercamiento a los estragos de la demencia senil. De su personaje no conocemos ni su pasado ni su profesión; solo destellos de su vida familiar y, sobre todo, su carácter: mordaz, algo travieso, culto y muy terco. Acostumbrado a la independencia, rechaza a las cuidadoras que contrata su hija (la gran Olivia Colman, La favorita), que no da abasto.

Zeller, dramaturgo francés, debuta en la gran pantalla con una adaptación de su propia obra de teatro de 2012, Le Père, ganadora del Premio Molière en París y -ya traducida al inglés- del Premio Tony en Broadway. Del guión se ocupa Christopher Hampton, autor de la brillante Las amistades peligrosas. El tono, contenido, humano y crudo, recuerda a Amour, de Michael Haneke, que también orbitaba en torno a la vejez. En el último Festival de San Sebastián alzó el Premio del Público.