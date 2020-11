$!Descubre el oficio de herrador de caballos: necesaria destreza, maña y conocimiento

Los caballos llevan la suerte a cuestas. Bajo los cascos de las patas se colocan las herraduras para protegerlos contra el desgaste al trotar o galopar . También de la rotura y para evitar lesiones. El casco del caballo es la capa córnea más externa del pie que protege partes internas tan delicadas como los huesos, tendones, vasos sanguíneos o los nervios. “Ponerle las herraduras es un mal necesario para el caballo” , puntualiza Ángel Lázaro Barrado, que a sus 43 años, el próximo mes de febrero cumplirá 19 herrando caballos: “Se suelen cambiar cada dos meses, no solo es por el desgaste, también por el crecimiento del casco. En cuanto empieza a crecer se producen lesiones tanto articulares como tendinosas. Seis semanas después de ponerle las herraduras, el caballo ya empieza a pisar de manera diferente a como lo vamos a dejar ahora, una vez herrado. No pisa por igual”, concreta. Ya está presto para comenzar su tarea diaria en una mañana fría y nublada. La lluvia se está sujetando.

Suenan relinchos en uno de los boxes de la cuadra de caballos. Hay más actividad que en cualquiera de los días de la siempre tranquila paz del campo. El caballo lo nota. Pronto sale sujeto por una cabezada para dirigirlo a una pequeña nave contigua donde va a ser herrado. Lázaro ha aparcado su coche a la puerta de la nave y rápido se pone en marcha. Ha incorporado su ‘oficina’ a la parte trasera de su vehículo Pick Up. Un gran contenedor porta todo lo necesario para ponerse manos a la obra. Abre la puerta trasera y se desvela el misterio de su gran tesoro. Colgado de la puerta se ubica un horno artesanal de gas para poner incandescentes las herraduras, rápido saca un poderoso yunque sobre el que comenzará a trabajar muy pronto una vez encontrado un buen acomodo sobre el terreno. Dentro del habitáculo hay una biseladora, un taladro gigante y fijo. Colgadas en la pared del fondo, casi cubierta, un amplio rosario de herraduras, cinco filas, a tres alturas, con diferentes tamaños. Entre toda la maquinaria, una bombona de butano e infinidad de herramientas. Todas tienen su cometido: varias tenazas para quitar los clavos, la de desherrar, la de remachar, la disimétrica (que sirve para cerrar las herraduras), la de pico de loro, tenaza de corte, el cocodrilo, las escofinas con las que se rebajan y perfilan los cascos, más de media docena de martillos cada uno con una función... Todo ello para poner a punto las pezuñas. El herrador es el podólogo de los caballos. Un maestro artesano.

Nada más encender el horno el zumbido que pone al rojo vivo las herraduras, para poder darle forma, empieza a fundirse con el tintineo de los golpes del martillo sobre el yunque: “Son dos herramientas fundamentales, no se pueden trabajar los hierros en frío”, matiza Lázaro, que ya aparece cubierto con un pantalón protector que, a modo de zahón, le sirve para portar un buen número de herramientas y cierta protección al sujetar las patas del caballo entre sus piernas cuando abre su faena. Mientras el horno se pone a tono, rápido toma uno de los cubos que custodian las tenazas y los martillos y los coloca a la vera del animal. Coge una de las manos del caballo y, con la destreza de quien ha entregado su vida a ello, empieza a rebajar las pezuñas. Comienza a trabajar sobre el casco del equino que, aunque tiene su propia vida y crece de manera permanente, a un ritmo aproximado de 0’8 centímetros al mes, es una zona insensible. Antes, le ha quitado la vieja herradura, desgastada ya. Con la cuchilla y la legra lo va rebajando, en un momento que requiere de la pericia y maña del herrador: “No puedes pasarte en el corte porque le harías daño y es cuando llegan los dolores. Sale como yeso muerto, como por capitas. En cuanto más cortas, más blando es, y más cerca estás del tejido sensitivo. Ahí no hay que llegar jamás”. Y ahí aparece otra de las claves: “Depende de las razas se les corta más o menos —añade Ángel Lázaro—. No a todos le crece igual ni de la misma forma. A la raza española, bastante; el inglés, muy poquito”, matiza. Así se va moldeando el casco poco a poco con maestría: “Tiene que bajar en perpendicular y conseguir una forma de campana, pero no excesiva, por eso se redondean los bordes”, matiza antes de explicar: “Se deja un poco de espacio libre, 2, 3 milímetros por los bordes para que al pisar el casco se expanda y tenga una superficie suficiente de apoyo en la herradura y no llegue al suelo. Así, aunque crezca, siempre estará protegido”. Una vez que se ha rebajado, la escofina hace el resto, para dejar la superficie igualada y corregir todas las imperfecciones.