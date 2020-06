¿Desarrollarán los niños miedo a salir a la calle? Habla el jefe de Psiquiatría del Hospital de Salamanca

Cuando se pueda volver a salir a los parques, regresar a los colegios y no tener ningún tipo de horario preestablecido se empezarán a ver casos de fobia a la calle. Los psiquiatras se muestran seguros de que el confinamiento puede pasar factura a toda una generación de niños, aunque hay muchas incógnitas por despejar. “Ahora es cuando vamos a empezar a ver en psiquiatría infantil el miedo o la fobia a salir a la calle, o a relacionarse con la gente por miedo a contagiarse. Cuando vuelva la normalidad se van a empezar a notar todas estas cosas que no se podía ver. No se han presentado casos de miedo a salir porque, directamente, no se salía”, explica el jefe de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Salamanca, Carlos Roncero.

El equipo de psiquiatras y psicólogos del Hospital avanza que “se van a preparar proyectos para medir estas preguntas que nos hacemos todos y para las que no tenemos respuestas”, explica. Incógnitas como a partir de qué edad puede afectar el confinamiento a los niños o en qué edades apenas quedarán recuerdos. Se intenta conocer hasta qué punto les puede marcar, si les generará recuerdos negativos... “Hipótesis hay muchas ahora mismo, pero en el fondo nadie lo sabe”, asegura Roncero.

Este tipo de fobias no son exclusivas de lo niños. También pueden dejar secuelas emocionales en los adultos, aunque hasta ahora solo se ha trabajado con contagiados o familiares de pacientes.