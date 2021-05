Desalojados 14 adultos y ocho menores de edad de una celebración evangélica en un sótano de la plaza del Oeste

La Policía Local impidió el pasado domingo, 2 de mayo, Día de la Madre, una celebración religiosa de una Iglesia evangélica por varios incumplimientos de la normativa covid. Los agentes se presentaron en un local cercano a la plaza del Oeste y comprobaron que había 14 personas reunidas, junto a ocho menores de edad, en un sótano que carecía de ventilación con varias personas sin mascarilla, según confirman fuentes municipales. Tal y como ha podido confirmar este periódico, los participantes en la celebración forman parte de la ‘Iglesia Cristiana Reconciliate con Dios’, con sede principal en Madrid, cuyo pastor, William Alfredo Jara Tandazo acude todos los domingos para realizar esta celebración en Salamanca en este local que se alquila por horas.

Los agentes municipales solicitaron la acreditación de las instalaciones como lugar de culto, pero los responsables de la Iglesia aludieron a que se trataba de un local provisional. Ante la ausencia de documentación, la Policía Local procedió a desalojar a los asistentes ya que durante el estado de alarma estaba prohibida la presencia de más de cuatro personas en encuentros privados, ya que no estaba acreditado que fuese una celebración religiosa ni estaba inscrito en Salamanca como lugar de culto y no se cumplían con las normas covid. Ante este hecho, el pastor alega que el Boletín Oficial de Castilla y León en el artículo 8 del Real Decreto 926/2020 del 25 de octubre recoge que las “reuniones, celebraciones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o interiores, siempre que respetándose las medidas generales de prevención no se supere el tercio de aforo”. Así, señala que el día de la celebración, que no se llegó a realizar, había menos de 40 personas lo que supone el tercio de aforo del establecimiento por lo que deberían de haber continuado con el acto. Ante los casos que estaban sin protecciones cuando aparecieron los agentes, lo justifican en que se trataban de los ensayos previos a la ceremonia y no había personas no convivientes en la sala.

No obstante, el pastor presentó en el Registro del Ayuntamiento una información para que sea pública la hora de la celebración. El responsable de la Iglesia recordó que se está buscando un local más amplio, pero que, en lo que lo localizan, mantendrán las reuniones, que ya no deben respetar el tercio de aforo tras expirar el estado de alarma.