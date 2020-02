‘Desahucios’ en el cementerio de Tejares

Los desahucios no solo afectan a aquellos que les cuesta pagar la hipoteca o el alquiler. También afecta a la última morada. El Ayuntamiento de Salamanca ha avisado a 21 familiares o allegados de personas fallecidas para informarles de que tienen un año para ampliar la concesión, reclamar los restos mortales (para depositarlos en una sepultura familiar o en otro lugar del camposanto); o en cambio para renunciar a los restos. Si pasa un año y no se ha optado por ninguna de las opciones, se exhumarán los restos mortales y no podrán ser recuperados en el futuro.

Todos los afectados se encuentran en el cementerio Virgen de la Salud, según aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y en los 21 casos son nichos de cinco años. Esta es la modalidad más económica de enterramiento para aquellos que no poseen sepulturas en propiedad. Aunque desde Parque Cementerio se señala que muchos pagan o incluso los extraen para introducir los restos en las tumbas de los familiares, sí apunta que en algunos casos nadie reclama y acaban siendo desahuciados de la segunda necrópolis salmantina. Hay que tener en cuenta que aunque el cementerio San Carlos Borromeo es el lugar donde se producen más enterramientos de la ciudad, ya no admite construcciones nuevas ni de nichos ni de sepulturas.