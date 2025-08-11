Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un sumidero lleno de colillas en el centro comercial Los Cipreses. J. Nava
FOTODENUNCIA

El desagüe cenicero

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:00

Este sumidero no admite más basura. Está en el parking del centro comercial los Cipreses, y al igual que otros tantos que están en identicas condiciones, lleva años sin limpiarse.

Deberían sacar toda la porquería y después agua para dejarlos en perfecto estado. Algún día puede haber problemas graves con alguna tormenta.

