FOTODENUNCIA
El desagüe cenicero
La Gaceta
Salamanca
Lunes, 11 de agosto 2025, 06:00
Este sumidero no admite más basura. Está en el parking del centro comercial los Cipreses, y al igual que otros tantos que están en identicas condiciones, lleva años sin limpiarse.
Deberían sacar toda la porquería y después agua para dejarlos en perfecto estado. Algún día puede haber problemas graves con alguna tormenta.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.