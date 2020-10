Denuncian la negativa de Muface a hacer PCR a personas con síntomas

Muface, el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos, está recibiendo críticas en las últimas semanas por parte de empleados públicos a los que “da largas” para no realizar una PCR pese a que presentan síntomas compatibles con el coronavirus. Una acusación que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública niega, ya que afirma que la atención se está efectuando siguiendo el protocolo.

Las quejas recogen situaciones cuando menos llamativas. Hay funcionarios que han acudido al médico concertado con la entidad prestadora del servicio de Muface con fiebre y la respuesta ha sido que esperara algún día más, para conocer la evolución, pero sin hacerle prueba alguna de si tenía o no el coronavirus. Incluso pese a que sus hijos presentaban síntomas. También se han dado situaciones en las que la entidad concertada con Muface ha puesto impedimentos pese a que la PCR estaba prescrita por el propio médico de familia. Este empleado público acudió a la consulta por síntomas que podían ser compatibles con la enfermedad y el facultativo le hizo un volante para que le realizaran la prueba. Sin embargo, a la hora de concertar cita, la entidad le exigió contar con un informe, pese a disponer ya de la prescripción del médico. Una semana después el funcionario desistió en su intento porque le realizaran el test, al remitir los síntomas.

Los problemas no se quedan solo en la PCR. A los afectados tampoco se les está dando de baja pese a los síntomas y no saber si tienen o no el virus. A uno de ellos le mandaron a trabajar pese a la fiebre, mientras que a otro le hicieron un justificante para que no acudiera en los dos días siguientes a su puesto.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, responsable de Muface, niega que haya problemas y se remite a que está cumpliendo lo que marca el protocolo. En el caso de personas con síntomas, como las de las dos denuncias, el funcionario debe acudir a la entidad concertada si ha elegido este sistema, que es el competente para la realización de la prueba diagnóstica y el seguimiento posterior. Sin embargo, y a la vista de las denuncias, estas entidades están poniendo muchos problemas para hacerlas.