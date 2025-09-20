DELF-DALF: un diploma para acreditar tu nivel de francés

EÑE Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Centro de Examen Oficial DELF-DALF Dirección Departamento de Filología Francesa. Plaza de Anaya, 37008, Salamanca

Teléfono de contacto 923294500 (#1721)

Página web www.delf-dalf.usal.es

Si necesitas acreditar tu nivel de francés para solicitar una beca de movilidad, encontrar trabajo o acceder a otros estudios, puedes hacerlo en el Centro de Examen Oficial DELF-DALF del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca. El DELF (Diplôme d'études en langue française) y el DALF (Diplôme approfondi de langue française) son los diplomas oficiales internacionales de lengua francesa gestionados, a nivel mundial, por FEI (France Éducation International), organismo dependiente del Ministerio de Educación Nacional y Juventud de Francia.

«El hecho de poder acreditar de manera oficial el conocimiento de la lengua francesa implica una serie de ventajas que los han convertido en un instrumento esencial para completar el currículum de cualquier estudiante. Poseer este certificado, reconocido internacionalmente, abre de par en par las puertas de acceso a administraciones, empresas, universidades y centros de altos estudios en los cinco continentes en los que el francés es lengua oficial o cooficial», afirma Juan Manuel Pérez, director del Centro de Examen Oficial DELF-DALF de la USAL.

Juan Manuel Pérez explica que la oferta de empleo actual se transforma constantemente y que, cada vez más, los empleadores buscan candidatos multidisciplinares con un perfil internacional, por lo que estos diplomas son reconocidos en multitud de sectores. «Para la mayoría de estos candidatos, los idiomas son un requisito clave a la hora de optar a las vacantes. Cada vez más agencias de empleo analizan qué lenguas extranjeras se están demandando en nuestro país y qué sectores, áreas y titulaciones precisan en mayor medida de ese conocimiento. Todos los informes muestran que el francés mantiene su segunda posición y muestra un incremento gradual como requisito de contratación», asevera», señala el experto.

El profesor del departamento de Filología Francesa añade que los sectores del Turismo y la Hostelería (Agencias de viajes y Aduanas), el de Marketing Comunicación y Contenidos o el Biosanitario figuran a la cabeza —entre otros muchos— de aquellos en los que el conocimiento del francés es considerado una ventaja competitiva en el mundo laboral actual.

Otro de los ámbitos en los que resulta imprescindible justificar el nivel de francés es el universitario. «Los idiomas se convierten en muchas carreras en una asignatura obligatoria o incluso en un requisito fundamental para acceder a ellas. Esta demanda también se refleja en las ofertas destinadas a cada licenciatura. Más del 80% de las ofertas de empleo exige el conocimiento de idiomas. Desde las ingenierías, a la Hostelería y el Turismo, pasando por las humanidades, Filología, Lingüística y Literatura, el francés se ha afianzado como la segunda lengua extranjera más solicitada tras el inglés», apostilla.

También dentro del ámbito académico, el Programa Erasmus exige una certificación oficial del nivel de lengua extranjera (B1 y en algunos casos B2). «Para cursar estudios superiores en cualquier universidad francófona el certificado oficial que el Centro de Examen Oficial DELF-DALF de la USAL expide aumenta considerablemente las posibilidades de obtener dicha beca y completar así una formación superior de calidad», concluye en relación a la proyección de los diplomas.

Los diplomas

Los diplomas del DELF y del DALF son independientes. Con el DELF se consigue la acreditación oficial de los niveles de lengua A1, A2, B1 y B2; mientras que el DALF permite acreditar los niveles avanzados C1 y C2. Los interesados pueden acudir libremente al examen que consideren oportuno y también es posible presentarse a varios diplomas en la misma sesión.

Las pruebas para la obtención del DELF y el DALF están armonizadas con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y son elaboradas siguiendo el enfoque a la acción definido por dicho Marco. El excelente equipo de examinadores y correctores de nuestro centro, formados y habilitados por el Ministerio de Educación y Juventud de Francia a través del FEI, se encarga de realizar las pruebas con el fin de evaluar el dominio de cuatro destrezas lingüísticas (producción y expresión escrita y oral). Además, cabe destacar que estos diplomas tienen validez de por vida.

El examen DELF en sus versiones Prim (versión para niños) y Junior/Scolaire (versión para adolescentes) evalúa a alumnos de Primaria y Secundaria y está despertando un interés extraordinario. En este sentido, cabe destacar el excelente trabajo de los profesores de los Colegios Montessori y Francisco de Vitoria de Salamanca y de los Institutos de Enseñanza Secundaria Martínez Uribarri (Salamanca) y Alonso de Madrigal de Ávila quienes preparan concienzudamente a sus estudiantes para poder presentarlos a la convocatoria específica prevista para ellos que se celebra en el mes de abril. Gracias al tesón y al desvelo de los profesores de estos centros, los estudiantes, además de recibir una formación de futuro, pueden aportar a sus incipientes currículos un diploma oficial en lengua francesa.

Los interesados en obtener uno de estos diplomas podrán inscribirse en la próxima sesión, que tendrá lugar en el mes de octubre. Todos los años se ofrecen cuatro convocatorias de evaluación (febrero, abril, junio y octubre). La información completa relativa a la inscripción, convocatorias, exámenes, etc. puede encontrarse en la página web del Departamento de Filología Francesa del-dalf.usal.es.