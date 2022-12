Del fútbol a pintar con el Paint: la exposición de ‘Piqui’, exfutbolista y exsecretario técnico de la UDS

La Plaza Mayor de Salamanca, el Palacio Real de Madrid, el Gran Palacio de las Bellas Artes de París, la Basílica de San Pedro en El Vaticano, el Taj Mahal, el Palacio de Buckingham, el Museo del Prado, la Ópera Estatal de Viena o la Ópera Garnier de París. Estos son algunos de los edificios que lucen en la sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado Plaza de Trujillo. Todas ellas lo hacen con una peculiaridad: la creatividad sin límites de Prudencio Martín ‘Piqui’, de la que los salmantinos podrán disfrutar hasta el próximo 5 de enero.

Este salmantino de 81 años ha sido capaz de crear un sinfín de monumentos históricos de España, de Europa y de todo el mundo con el programa Paint, una herramienta bastante básica, pero que, realmente, resulta complicada en el momento en el que una persona se fija como objetivo realizar bocetos como los que ha hecho Prudencio Martín, que, además, ha sido capaz de plasmar todos y cada uno de los detalles arquitectónicos que lucen dichos eficios históricos, añadiéndoles color. “Cuando me jubilé, me encontré con un montón de horas libres por delante y empecé a desesperarme. Después de haber estado toda una vida ligado al fútbol, necesitaba invertir mi tiempo en algo con lo que poder ejercitar mi mente y que, a la vez, me divirtiera”, asegura Prudencio Martín, exsecretario técnico del Salamanca durante muchos años, para LA GACETA.

A veces, puede resultar fácil manejar una herramienta como la que él empezó a utilizar después de hacer un curso impartido por Tecnoduero. Fue a raíz de ese momento cuando comenzó a sentir vocación por hacer cualquier trazo y su inspiración le llevó a elegir a los monumentos históricos como meta dentro de su creatividad sin límites.

“Mi afición por el ordenador comenzó cuando me jubilé en 2006. Había utilizado el ordenador en mi trabajo, pero solo usando programas específicos y establecidos por mi empresa. Aparte de eso, no sabía muy bien cómo utilizar el ordenador y, ahora, me encuentro muy satisfecho de todo el progreso que he ido experimentando y porque he logrado dibujar cosas que, aunque la gente se piense que son fáciles, son difíciles porque he respetado los colores, las perspectivas, las dimensiones y cualquier otro factor que se imaginen”, afirma ‘Piqui’.

“La verdad es que encuentro muchas dificultades cuando abro el programa. El proceso de creación de los casi 50 dibujos que están expuestos en esta sala requiere de mucha paciencia. En primer lugar, hay que encontrar fotografías muy buenas de estos monumentos, las cuales tienen que mostrar la perspectiva adecuada de los mismos. En segundo lugar, por cada dibujo, necesito hacer un número interminable de operaciones matemáticas para hacerlo a escala y, encima, me encuentro con que estas dimensiones no coinciden con la hoja que se abre siempre en el Paint. Ahí está la verdadera dificultad”, reconoce Prudencio Martín hablando sobre el proceso de creación de estos monumentos, recalcando que, cuando mejor se siente, es cuando ve el resultado final.

“Mi trabajo me llena de orgullo. Especialmente, porque tendemos a pensar que las personas de mi edad no saben nada de tecnología y que les cuesta aprender algo nuevo. Yo vengo a demostrar que no es así. Es lo que quiero conseguir con esta muestra”, asegura.

“Que el Centro Municipal Integrado Plaza de Trujillo recoja todo lo que he hecho en esas horas libres de las que tanto me costaba hablar al principio, me anima a continuar. La gente se queda sorprendida con todo lo que soy capaz de crear y hasta los propios profesionales del mundo de la informática se quedan embelesados con el uso que hago del ordenador, conociendo las limitaciones que presenta el Paint. La mayoría no se explica cómo soy capaz de hacer lo que hago.