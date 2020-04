Del Covid a un ictus a punto de cumplir 81 años: el difícil mes que ha superado este salmantino

En unos días va a cumplir 81 años. Pero hoy será un poquito más feliz, porque cumple un paso más en la carrera que le ha tocado vivir desde hace un mes. "Todo empezó porque me dolía mucho el pecho y después de varios días en los que no mejoraba tuvimos que ir al hospital", afirma Antonio Gómez, uno de los héroes que se ha visto afectado por el virus invisible. Era persona de riesgo, pero ha podido superar la enfermedad y no solo eso. "Estuve trece días ingresado y me mandaron para casa. Pero al día siguiente, cuando me levanté no era capaz de ponerme los aparatos que uso en el oído. No acertaba. Apenas tenía sensibilidad en el brazo y en las manos, así que tuvimos que volver al hospital", reconoce. Tras ser sometido a diversas pruebas fue diagnosticado de haber sufrido un ictus. "Fue leve, según me dijeron. Además, al poco tiempo ya empecé a recuperar la movilidad con total normalidad", afirma orgulloso. "Yo creo que de esta vez también me solucionaron definitivamente lo otro (refiriéndose al coronavirus)", explica.

"¿Que cómo estoy ahora? Pues bastante bien, para como he estado las semanas anteriores. Ahora no tengo dolores ni molestias. Solo tengo puesto oxígeno para respirar mejor, pero nada más", dice con tono firme. Además, se muestra feliz porque en unas horas podrá estar junto a su familia. "Cuando vine del hospital me he quedado solo en la planta de arriba, mientras que mi mujer está abajo. De vez en cuando sube a ver cómo estoy, pero el domingo -por hoy- me han dicho que ya podré terminar con el aislamiento", comenta feliz.

A punto de cumplir 81 años y siendo persona de riesgo, asegura que no tuvo tiempo para pensar en quienes han perdido la vida por esta pandemia. "Ha sido terrible, pero en mis muchos momentos de soledad en la habitación del hospital no he pensado en irme de este mundo. Eran más fuertes las ganas de volver a casa y estar con mi familia", admite Antonio, que durante toda su vida se ha dedicado "a trabajar" en el bar y en la tienda que poseía en Machacón, donde es muy popular.

Este duro mes para él, desde el punto de vista de la salud, le ha hecho ver, sin embargo, la fortaleza, la entereza y las ganas por vivir. ¿La clave? Antonio lo tiene muy claro: "La buena matanza. El buen chorizo y el buen jamón tal vez me hayan dado fuerzas para aguantar esto. Me gustan las comidas fuertes y eso quizás me haya hecho fuerte", responde entre risas. Aunque también reconoce que ha pasado por momentos complicados. Al margen de los dolores y del aspecto físico, añade que "la soledad ha sido lo peor. Es lo que más me ha costado superar. Estar solo en la habitación. Además, como no veo muy bien, lo pasas aún peor. Entraban las enfermeras y apenas las distinguía, aunque el trato ha sido maravilloso", dice.

El miedo es algo que procura retirar de su vida, pero, sin embargo, afirma que tuvo momentos de angustia al verse postrado en la cama del hospital. "Miedo no, pero en algún momento llegué a pensar que estaba muy grave porque tenía cuatro goteros, dos en cada brazo. Y en esa situación me dije, seguro que tengo algo delicado, aunque como estás medio sedado y te quitan los dolores, trataba de quitarle importancia", afirma.

Antonio reconoce que cuando le dijeron que recibiría el alta lo primero que pensó fue en estar con los suyos. "Sólo quería estar en casa. Que conste que me han atendido muy bien, pero solo quería estar en mi casa", reconoce. Tras dos semanas aislado en su casa, hoy toca ser recibido por su familia como un héroe. Aunque, de momento, tendrá que esperar para recibir los abrazos de sus hijos y nietos. Hoy, al menos, ya podrá ver la televisión y escuchar la radio junto a su esposa, quien ha velado por él durante toda una vida. Hoy le toca a él también recibir aplausos. Aplausos de héroe.