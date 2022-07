“Dejé de asearme y de cambiarme de ropa por el juego”: el testimonio un exjugador de apuestas deportivas y de ruleta

“La adicción al juego la voy a tener siempre, es una enfermedad crónica que me va a acompañar para siempre”, reconoce Eduardo, exjugador de apuestas deportivas y de ruleta. El juego dominó tanto su vida que dejó de asearse o de cambiarse de ropa para salir a la calle. Al principio jugaba “apenas unos euros” hasta que, con el paso de los años, “esos se fueron convirtiendo en miles”. “La adicción me atrapó tanto que vivía por y para el juego. Llegó un momento en el que deseaba que mi equipo perdiera con tal de ganar dinero. Mi vida era una auténtica mentira, me inventaba hasta lo que comía”, expone.

La Asociación Salmantina de Jugadores de Azar Rehabilitados (Asaljar) significó una segunda oportunidad en su vida. “Entrar en Asaljar ha sido hasta ahora la mejor decisión que he tomado porque ha dado un giro a mi vida de 180 grados. Es mi segunda familia y no solo es una asociación contra el juego, sino un grupo de amigos que se junta para charlar sobre la vida y ayudarse mutuamente”, detalla.

Eduardo reconoce que cuando jugaba se creía “la persona más poderosa del mundo” porque el juego controlaba su vida “las 24 horas del día”. Su adicción le cambió “en todos los sentidos”. “Me quedé literalmente solo, perdí amigos y familia porque lo único que creía que necesitaba era el juego”, lamenta.

En su última etapa como jugador en activo notaba que “algo le pasaba”, pero “no sabía el motivo” hasta que “le pillaron”. Ese fue el momento decisivo para acudir a la asociación Asaljar.. “Fue la oportunidad perfecta para decir a los demás que no tenía nada de dinero porque todo lo había perdido jugando”, expresa. Cuando consiguió “salir del pozo” se dio cuenta de que “la vida sin juego es posible” si “te dejas ayudar”. “Si uno quiere, se puede rehabilitar y hacer una vida completamente normal”, manifiesta. “A un joven enganchado le diría que salga a la calle, ría, llore y que no pierda el tiempo porque es oro”, cuenta. Eduardo desde que está en Asaljar aprovecha su vida “al máximo”. “Suena raro decirlo pero doy gracias a haber sido ludópata, porque sino no habría conseguido lo que tengo desde que estoy en Asaljar”, concluye.