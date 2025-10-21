Deja de hacer esto para conservar el pan: «Así se rompen los almidones» El responsable del obrador La Tahonna Delicatessen, Víctor Hernández, defendió en el II Congreso Gastronómico de LA GACETA la importancia de volver al pan auténtico, elaborado con masa madre y harinas de calidad, frente a los panes industriales y aditivados que dominan el mercado

Durante su intervención en la mesa redonda «El pan nuestro de cada día, una mesa con mucha miga» del segundo Congreso Gastronómico de LA GACETA, Víctor Hernández, responsable del obrador La Tahonna Delicatessen ofreció una auténtica clase magistral sobre cómo identificar un buen pan. «Lo que hay que buscar es corteza, sabor y conservación. Un buen pan tiene que durar dos o tres días, no secarse ni perder su aroma», subrayó.

El panadero explicó que la diferencia comienza en la masa madre: «No todas son iguales. Hay masa madre de trigo fuerte, líquida, o más fermentada, y eso influye mucho en el resultado final. Nosotros usamos masa madre natural de trigo en todos nuestros panes». Frente a las elaboraciones industriales, con harinas tratadas y procesos acelerados, Hernández reivindicó los reposos lentos y las fermentaciones naturales, que «permiten desarrollar más aromas y reducir el índice glucémico del pan».

Además, resaltó que la masa madre no debe ser ácida, ya que en muchos establecimientos llaman masa madre a mezclar las masas de días anteriores lo que produce un pan de baja calidad y muestra un desconocimiento profundo sobre cómo tratar este alimento indispensable.

Uno de los signos más visibles de un pan de calidad, explicó, está en su miga: «Si veis puntitos en la miga, eso indica una harina buena, con algo de salvado. No es integral, pero sí conserva parte del germen, donde está la grasa y el aroma del cereal. Ahí es donde se nota la diferencia entre un trigo y otro».

Otro rasgo fundamental es la corteza, a menudo rechazada por los consumidores que prefieren panes más blandos. «La corteza es donde está el sabor del pan, donde se caramelizan los azúcares y se producen los aromas. Además, es clave para la conservación. Si tapamos el pan con plástico lo ablandamos, y si lo congelamos, destruimos esa corteza y rompemos los almidones», advirtió.

«Un pan bueno tiene que durar entre dos y tres días», destacó el panadero, mientras mostraba uno de sus panes, del día de ayer, que conservaba todas sus propiedades intactas.

Durante su degustación, Hernández presentó tres tipos de pan: un pan de campaña de inspiración francesa, un pan de espelta integral y un pan de centeno. Cada uno con su personalidad, textura y acidez características. «El pan de espelta tiene una parte dulce y una miga más seca; el de centeno, en cambio, es más ácido y denso, ideal para acompañar quesos o salmón ahumado. Son panes que debemos recuperar en nuestra alimentación diaria», animó.

El maestro panadero también desveló un truco sencillo para comprobar la calidad del pan: «Si lo aplastáis y vuelve a su sitio, ese pan tiene memoria. Los panes malos no la tienen».

Y concluyó con una defensa apasionada de la panadería artesanal: «Hay que abogar por el pan de calidad. Por panes que se amasen con tiempo, que fermenten despacio y que entren en el horno para formar parte de nuestra vida diaria. El buen pan no se hace en media hora».

En la mesa también participó Eva González, periodista experta en Nutrición y Gastronomía, y directora de Hostelería Salamanca, quién defendió la importancia de saber qué comemos y el papel fundamental que tiene en nuestra salud, poniéndose de ejemplo a ella misma, que desde que consume menos azúcares y menos harinas refinadas, y prima los superalimentos, la cocina casera y las semillas, se inflama menos y tiene mucha más energía. El pan de obrador, tratado con tanto mimo y sabiduría, es ejemplo de alimentos que marcan la diferencia en la salud de la microbiota y de nuestro día a día.

También es crucial, en un mundo en el que las redes sociales movilizan rápidamente los conocimientos y moldean el pensamiento, y al mismo tiempo, extienden la desinformación y la ausencia de pensamiento profundo, investigar a fondo qué alimentos representan un beneficio para nuestro organismo para tener una dieta saludable y una relación sana con la comida es fundamental. En este aspecto incidió Ignacio García Estévez, director del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca, que intentó concienciar sobre los riesgos de intentar aprenderlo todo a través de redes sociales.