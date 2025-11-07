Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sergio López. UPSA

El Defensor Universitario de la Pontificia, en la Ejecutiva de la Conferencia Estatal

Sergio López García ha sido nombrado del órgano que coordina y representa a los defensores universitarios de las universidades públicas y privadas

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

El Defensor de la Comunidad Universitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Sergio López García, ha sido nombrado miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), el órgano que coordina y representa a las defensorías de las universidades públicas y privadas de toda España.

El acto de traspaso de funciones de la nueva Comisión Ejecutiva y de la Presidencia de la CEDU se ha celebrado este jueves en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se ha formalizado la incorporación del representante de la UPSA.

Este nombramiento da cumplimiento a la decisión adoptada durante la XVIII Asamblea General Ordinaria de la CEDU, celebrada el pasado 16 de octubre en el marco del XXVII Encuentro Estatal de Defensorías Universitarias, que tuvo lugar en la Universidad de La Rioja los días 15, 16 y 17 de octubre. En dicha reunión se procedió a la renovación de la Presidencia y de la Comisión Ejecutiva de la asociación, consolidando así el papel activo de la UPSA en los órganos nacionales de representación universitaria.

